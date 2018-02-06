Российская армия может принять на вооружение новый гранатомет "Балкан" в этом году



Автоматический гранатомет "Балкан". Источник: world.guns.ru. Автоматический гранатомет "Балкан". Источник: world.guns.ru.

Гендиректор "НПО "Прибор" Юрий Набоков отметил, что опытная эксплуатация гранатомета может начаться уже в марте

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Новейший гранатомет "Балкан" может быть принят на вооружение российской армии в 2018 году, его опытная эксплуатация, скорее всего, начнется в марте. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор АО "НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") Юрий Набоков.

"Мы надеемся, что он будет принят на вооружение в 2018 году, и приложим для этого все усилия, но всегда нужно учитывать, что это новый гранатомет, который военные должны как следует испытать, срок может сдвинуться на 2019-й. Все, что от нас зависит, мы сделали, осталось провести этап опытной восковой эксплуатации и оформить все необходимые документы", - сказал Набоков.

Он также сообщил, что опытная эксплуатация этого гранатомета в войсках еще не началась. "Этот этап испытаний запланирован на 2018 год Министерством обороны России, и сейчас оформляются необходимые документы для начала эксплуатации. Скорее всего, в марте она начнется", - пояснил гендиректор "Прибора".

Говоря о недочетах, Набоков отметил, что предприятию известны некоторые моменты, которые нужно устранить, но к моменту принятия разработки на вооружение эти вопросы будут решены, и гранатомет будет полностью соответствовать требованиям военных.

Набоков рассказал, что основным преимуществом данного гранатомета является его калибр. "За счет его увеличения (с 30-мм до 40-мм) и нового конструктивного решения выстрела удалось существенно увеличить дальность стрельбы. Если у "Пламени" (АГС-17) дальность до 2 тыс. м, что весьма неплохо, то у "Балкана" уже на первом этапе испытаний она составила 2,5 тыс. м", - пояснил собеседник агентства.

Кроме того, по словам Набокова, в России разрабатываются снаряды с предконтактным и дистанционно управляемым подрывом для подствольных гранатометов.

"Не так давно мы сдали на вооружение и осуществили первую серийную поставку целого боекомплекта новых гранат для подствольных гранатометов, поэтому больших новинок сейчас ждать не стоит - прошло слишком мало времени. Но мы работаем по предконтактному и дистанционно управляемому подрыву. Проводим соответствующую научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работы за свой счет", - сказал Набоков.

Он отметил, что современная электронная база, которая работает в условиях перегрузок, стоит дорого, поэтому необходимо тщательно просчитать целесообразность создания новых снарядов, прежде чем налаживать их производство. "Мы же делаем оружие для среднестатистического бойца, который должен носить с собой значительный боезапас. С учетом всех этих факторов, внедрение высоких технологий в производство боеприпасов в нашем калибре идет пока не так быстро, как хотелось бы", - сказал гендиректор "Прибора".

Однако, по его словам, с точки зрения повышения статуса "Прибора" на мировом рынке это, безусловно, необходимо делать. "Поэтому работы мы ведем, результат будем показывать и всячески продвигать. В стратегии в области малокалиберных боеприпасов до 2030 года все эти проекты есть, будем реализовывать", - резюмировал Набоков.