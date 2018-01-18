Концерн "Техмаш" увеличил производство боеприпасов для российской армии



Стенд научно-производственного концерна «Техмаш».

Источник: Rostec Стенд научно-производственного концерна «Техмаш».Источник: Rostec

Отмечается, что концерн закончил опытно-конструкторскую работу по созданию реактивной системы залпового огня "Торнадо-С"

БАЛАШИХА /Московская область/, 18 января. /ТАСС/. Концерн "Техмаш", который входит в госкорпорацию "Ростех", увеличил производство боеприпасов для российской армии, сообщил в четверг журналистам гендиректор "Техмаша" Владимир Лепин.

"Количество боеприпасов увеличилось. Но это естественно, потому что в соответствии с программой (госпрограммой вооружения до 2027 года - прим. ТАСС) увеличилось количество закупаемой новой техники, а это прямо пропорционально связанные вещи", - сказал Лепин. По его словам, концерн выполняет большое количество заказов для Минобороны РФ.

"Сегодня понимание новой ГПВ до 2027 года дает нам возможность впервые за многие годы поставить другую задачу - что мы можем сделать сами за счет своих средств, используя свой научный потенциал, дать это заказчику в короткий срок", - отметил он.

"Раньше такой задачи не стояло, мы все время ходили и просили дать денег. Сегодня мы говорим: давайте по-другому - сядем за стол переговоров и хотя бы поймем, что вам нужно в краткосрочной перспективе, а мы это сделаем и вам предложим", - уточнил гендиректор "Техмаша".

Выполнение гособоронзаказа

Лепин сообщил, что "Техмаш" полностью выполнил гособоронзаказ за 2017 год.

"На сегодняшний день задача усложняется. Есть отдельные предприятия, где темпы роста очень высокие. Мы сделали предложение Министерству обороны перейти на длительный контракт, оно было поддержано на достаточно высоком уровне", - сказал он.

Гендиректор "Техмаша" пояснил, что при длительном контракте концерну не нужно будет использовать средства из бюджета на свое техническое переоснащение. "Это было озвучено, нас поддержали, услышали, и сейчас мы переходим на длительный контракт. Он позволит компенсировать неравномерности по ГОЗу", - уточнил Лепин.

Проекты концерна

Лепин сообщил, что концерн закончил опытно-конструкторскую работу по созданию реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" - эти комплексы уже поступают в войска. По его словам, "Техмаш" также восстановил производство морских реактивных снарядов, которые не выпускались в течение тридцати лет.

Говоря о новых проектах, глава концерна уточнил, что сейчас на предприятии "Сплав" (входит в контур концерна "Техмаш" - прим. ТАСС) идет много опытно-конструкторских работ, которые уже можно предъявлять заказчику для государственных испытаний. "В следующем году мы завершаем опытно-конструкторскую работу, которая принесет новые технические возможности нашим выстрелам, нашим новым самоходным артиллерийским установкам и танкам", - сказал Лепин, не уточнив, о какой ОКР идет речь.

Он добавил, что много работ ведется и по контурам мелкокалиберной артиллерии, в частности, в НПО "Прибор".