«Самое страшное — это Крым»



Митинг в Крыму.

Источник: svpressa.ru Митинг в Крыму.Источник: svpressa.ru

До американцев дошло, что они были в двух шагах от новой мировой войны

Генерал-майор Уильям Хикс, заместитель начальника штаба армии США признался, что «прогнозирование по-американски» чревато смертельной опасностью. Оно напоминает самое настоящее шапкозакидательство. В результате, у политического руководства страны возникает иллюзия всемогущества.

По словам Хикса, правильнее представить Белому дому потенциального врага более сильным, чем он есть на самом деле, чем поддаться склонности очень многих (заокеанских — авт.) экспертов, военных и политиков «к оптимистическому восприятию идеи решительных ударов и быстрой победы доблестных рейнджеров». Речь идет о мгновенной атаке несколькими тысячами крылатых ракет военной и гражданской инфраструктуры противника. В США такие планы обсуждаются довольно часто, причем сторонников «маленькой победоносной войны» намного больше, чем скептиков.

Между тем, на протяжении всей военной истории было много примеров, когда противник был недооценен, хотя все расчеты гарантировали его разгром, подчеркнул Хикс. В частности, анализ поражений, казалось бы, непобедимых армий показал, что генералы и военные советники неспособны «предвидеть социальные и политические потенциалы, а также технологические революции оказавшихся на грани уничтожения народов».

В своем докладе генерал в первую очередь вспомнил, естественно, Наполеона. По его мнению, в ходе гражданской войны в США (1861−1865 гг.) офицеры армии Юга опирались на «творческое наследие» Бонапарта, легко громившего европейские армии. Особенно американского генерала восхищала австрийская кампания Наполеона 1805 года.

О том, что «великая французская армия» была разбита русскими солдатами, Уильям Хикс почему-то не вспомнил. Тем не менее, о современной России он все-таки сказал: «Наша сегодняшняя неспособность учитывать подобные нюансы шокировала (Вашингтон — авт.) российскими действиями в Крыму… Украина во многом является предвестником будущей войны, как и долгосрочный рост Китая». Из сказанного следует, что события четырехлетней давности на полуострове не вписывались в американские планы.

Произошло это потому, что в США никто из экспертов, включая «мозговые центры», не предоставил более-менее точного прогноза, относительно возможной реакции Москвы на события в Киеве в конце 2013 и в начале 2014 годов.

Потеря Крыма для Соединенных Штатов стала не просто неожиданностью, а стратегической ошибкой экспертного сообщества, считает генерал. «К сожалению, армия США имеет плохую привычку не догадываться о том, насколько продвинуты ее противники, — отметил Хикс. — Успех в операции „Буря в пустыне“ не норма! Обычный опыт — это битва за перевал Кассерин в Северной Африке (Крупномасштабное столкновение американских и германских войск в 1943 году. В первый же день американские войска потерпели поражение и были отброшены более чем на 80 км назад от своих начальных позиций — авт.), крупное поражение армии США от Вермахта в 1944 году».

Крым являлся для США самым лакомым активом в Восточной Европе, главным образом, как «непотопляемый авианосец», прикрытый живым щитом из 2-х миллионов русских людей, живущих на полуострове. В Вашингтоне просчитывали варианты развязывания бойни, но в дело вмешались «вежливые человечки» и спутали все планы американцев, не пролив и капли крови.

Первой реакцией Белого дома, как известно, стало желание «разорвать» российскую экономику в клочья. Сегодня же, судя по выступлению Хикса, «козлов отпущения» ищут уже среди своей политической профессуры. При этом Крым — «страшен» для Америки, прежде всего, тем, что мог спровоцировать третью мировую войну. Одно дело — взять в вечную аренду «непотопляемый авианосец» у продажного Киева, другое — cцепиться из-за него с ядерной Москвой.

Собственно, именно поэтому сейчас вашингтонские военные аналитики, опомнившись, делают самые «неблагоприятные» прогнозы по Прибалтике и Восточной Европе. По сути, они отчаянно машут кулаками после проигранной драки. Исключительно для того, чтобы не быть обвиненными в непрофессионализме и, следовательно, не лишиться грандов и должностей.

Ясно, что ценность многих американских прогнозов ничтожна. В частности, Кен Лю, автор книги об американских экспертах и историках «Бумажный зверинец — благодать королей» предостерег от тенденции полагаться на аналитиков, чтобы предсказывать военное будущее. По его мнению, урбанизация, скорость, гибридные возможности и многое другое, что когда-то было научной фантастикой, сегодня становятся реальностью. «…И некоторые из противников Америки движутся в этих пространствах быстрее, чем Соединенные Штаты», — отмечает Кен Лю.

Вслед за самокритичным выступлением генерала Хикса и выводов Кен Лю издание American Interest в своей статье о точности военных предсказаний подробно остановилось на книге Лоуренса Фридмана «Будущие войны», ставшей классикой исторического синтеза. «…Многие прогнозы войн заслуживают серьезного отношения, — делает вывод Фридман, — Тем не менее, все они должны восприниматься очень скептически». И здесь авторы публикации призывают не переходить красную черту, ибо в американском обществе все сильнее чувствуется наэлектролизованная атмосфера неизбежного конфликта. Причем от этого предчувствия веет фатализмом, который передается президенту и Пентагону.

Возможно, поэтому генерал-майор Уильям Хикс выступил с резкой критикой заокеанских экспертов, которые в погоне за цитируемостью в СМИ и грантами нагнетают обстановку и призывают одним решительным ударом нанести сокрушительное поражение врагам США. В ответ на это Хикс намекает, что Крым, по факту, стал неожиданным поражением Америки и марионеточного правительства в Киеве. А раз — так, то где гарантия, что все пойдет по плану в новой войне?

Тем не менее, Уильям Хикс не является американским Францем Гальдером (немецкий генерал, который выступал против плана войны с СССР, хотя и выполнил приказ Гитлера — авт.). Разгромив в пух и в прах прогнозы военной профессуры, заместитель начальника штаба армии США призвал поменять «проштрафившихся» экспертов на более профессиональных специалистов. На тех, кто даст более точный анализ об армии и политике Москвы. Ведь планирование новых войн является самой интересной работой Пентагона.

Александр Ситников