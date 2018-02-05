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Генеральный директор "Северной верфи" в интервью "РИА Новости" сообщил о текущих программах и планах на перспективу

06.02.2018 ЦАМТО 367 0
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Спуск на воду корвета Гремящий на Северной верфи в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Спуск на воду корвета Гремящий на Северной верфи в Санкт-Петербурге. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 5 февраля. Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в ОСК) готовит головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" к завершающему этапу госиспытаний, которые планируется начать в апреле-мае.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил генеральный директор завода Игорь Пономарев.

"Завод все свои обязательства выполнил, осталось завершить испытания наиболее сложных образцов вооружения военной техники, которая не имеет аналогов в мире. Фрегат сейчас на заводе, мы его готовим к завершающему этапу государственных испытаний, который намечен на апрель-май, он займет месяца два", – сказал И.Пономарев.

В интервью "РИА Новости" И.Пономарев также сообщил, что первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов", строящийся на судостроительном заводе "Северная верфь", технически готов на 98%.

"Фрегат "Адмирал флота Касатонов" находится в высокой степени технической готовности – 98%. Но с учетом того, что испытания части средств вооружения не проведены до конца, мы сейчас сформировали графики сдачи корабля, которые представим Министерству обороны", – сказал И.Пономарев.

По его словам, в феврале на фрегате планируется разместить экипаж, который уже прибыл в Петербург и проходит обучение. "У нас в планах вывод "Касатонова" в этом году на заводские испытания, которые позволят проверить энергетику, общекорабельные системы, систему вентиляции. В дальнейшем, как определятся с "Горшковым", после завершения всех работ по монтажу, пуско-наладке и тестированию радиоэлектронного оборудования испытания будут продолжены", – сказал гендиректор.

И.Пономарев отметил, что фрегаты "Адмирал флота Головко" и "Адмирал флота Советского Союза Исаков" строятся в соответствии со сроками, утвержденными Министерством обороны. Он напомнил, что в проекте 22350 задействованы сложнейшие образцы техники, которые должны быть приняты на вооружение как серийные.

Говоря о перспективах предприятия, И.Пономарев заявил "РИА Новости", что судостроительный завод "Северная верфь" сможет строить универсальные десантные корабли и эсминцы нового поколения типа "Лидер" после завершения строительства нового эллинга

"Верфь (после завершения строительства нового эллинга в четвертом квартале 2019 года – ред.) сможет строить корабли водоизмещением до 25 тыс. т. Это новые корабли, в том числе "Лидер", а также универсальные десантные корабли, которые способны нести как сухопутную боевую технику, так и вертолеты. Какой облик будет у этих кораблей, определит Министерство обороны. Как только мы закончим строить эллинг, мы будем готовы к выполнению этих задач, будем готовы строить такие корабли", – сказал он.

И.Пономарев напомнил, что в прошлом году "Северная верфь" заключила контракт с ОАО "Метрострой" на строительство эллинга.

"Мы находимся в стадии подготовки к началу строительства, оформляем соответствующие разрешительные документы, документы по техническому надзору, разрешение на строительство, готовим подписание соглашения с городом о начале работ. Как только мы всю эту бумажную процедуру завершим – а я думаю, это будет март – в апреле мы перейдем к активной фазе строительства", – цитирует "РИА Новости" И.Пономарева.

Ранее сообщалось, что согласно условиям контракта, будет построена стапельная площадка с двухпролетным эллингом. Он будет оснащен мостовыми кранами грузоподъемностью 350 т и современным передаточным оборудованием на базе самоходных судовых поездов. В нем разместятся производственные участки стапельного, достроечного и механомонтажного производства. Работы должны быть завершены в 4-м квартале 2019 года. Новый комплекс позволит строить крупноблочным способом крупнотоннажные суда и корабли водоизмещением до 25 тыс. т. Это расширит линейку производимой на заводе продукции до фрегатов нового поколения, десантных кораблей, газовозов, нефтеналивных танкеров, передает "РИА Новости".
05.02.2018
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Компании
Северная верфь
Проекты
22350
23560 Лидер

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