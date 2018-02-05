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Эксперт: в странах ОДКБ нужно легализовать частные военные компании

06.02.2018 РИА Новости 275 0
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Флаг ОДКБ. Архивное фото
Флаг ОДКБ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава Института проблем безопасности и устойчивого развития (ПБиУР) Виктор Ананьев заявил, что на постсоветском пространстве необходима легализация частных военных компаний.

"О необходимости легализации частных военных компаний на постсоветском пространстве говорит, прежде всего, зарубежный опыт их деятельности", - сказал он в интервью "Парламентской газете".

Отмечается, что проект закона "О частной военно-охранной деятельности" (ЧВК), разработчиком которого является Институт проблем безопасности и устойчивого развития, направлен в секретариат Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В случае его принятия в национальном законодательстве ряда постсоветских стран появятся нормы, регулирующие деятельность коммерческих военизированных формирований.

Как сообщается, проект закона о ЧВК готовился в инициативном порядке с учётом интереса к этой проблеме со стороны федеральных и межгосударственных структур. По словам Ананьева, ни в России, ни в государствах-членах ОДКБ частных военных и охранных компаний нет, но потребность в них существует. Он пояснил, что об этом свидетельствует то, что в плане работы Парламентской Ассамблеи ОДКБ на 2017-2020 годы предусмотрена разработка рекомендаций по правовому регулированию ЧВК.

Добавляется, что этот вопрос обсуждался на межпарламентских слушаниях ОДКБ в Ереване и международной конференции в Минске осенью прошлого года, а 5 ноября 2017 года стал главной темой панельной дискуссии в Военном университете - экспертной площадке Минобороны.
05.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
ОДКБ

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