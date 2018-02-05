Эрдоган рассказал о причинах покупки комплексов С-400 у России



Зенитная ракетная система С-400 «Триумф».

Источник: http://www.umpro.ru/ Зенитная ракетная система С-400 «Триумф».Источник: http://www.umpro.ru/

Турция вела переговоры о покупке техники, которая укрепила бы оборонный потенциал страны, с разными государствами, но только Россия предложила подходящие условия в плане цены и передачи технологий.

Турция закупила российские зенитные ракетные комплексы С-400 в связи с угрозой атак с территории Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью итальянской газете La Stampa. Переговоры о покупке подобной техники велись с несколькими странами, ожиданиям Анкары ответило именно российское предложение, рассказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, гражданская война в Сирии, разворачивающаяся с 2011 года, подтолкнула Анкару к «укреплению и модернизации оборонного потенциала Турции, в особенности в сфере ПВО», — пояснил он.

Переговоры о подобной сделке, по словам Эрдогана, велись с «рядом государств», но для Турции был важен не только вопрос цены, но и возможность передачи самой технологии. «Что касается С-400, Российская Федерация удовлетворила наши запросы как в плане цены, так и в вопросах доставки и передачи производства и технологий», — пояснил он.

Турецкий президент отметил, что ставить вопрос о том, насколько целесообразна была покупка российских комплексов страной — членом НАТО, некорректно. В частности, он напомнил, что Турция не единственная страна Североатлантического альянса, имеющая на вооружении российские системы ПВО. Российские комплексы С-300 стоят и на вооружении Греции.

Также Эрдоган указал на то, что турецкие оборонные корпорации Roketsan и Aselsan параллельно ведут переговоры с итало-французскими консорциумом Eurosam. Анкара заинтересована в закупке систем противовоздушной обороны и ракетных комплексов дальнего действия.

«Мы придаем оборонной промышленности очень большое значение. Мы не хотим быть страной, которая ограничивает себя в закупках и импорте [военной продукции]», — заключил Эрдоган.

О достижении соглашения по закупке С-400 у России власти Турции объявили летом 2017 года. По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, сумма контракта превысила $2 млрд. Всего Турция получит четыре дивизиона С-400.

Сделка Москвы и Анкары вызвала обеспокоенность в США и НАТО. Глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал покупку российских комплексов «суверенным решением» Турции, однако отметил, что С-400 не будут совместимы со стандартами альянса.

В январе министр обороны Сергей Шойгу заявил, что несколько государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии выразили заинтересованность в покупке С-400. В этом направлении ведется «соответствующая переговорная работа», подчеркнул министр.