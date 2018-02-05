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Эрдоган рассказал о причинах покупки комплексов С-400 у России

05.02.2018 РБК 513 3
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С-400 Триумф
Зенитная ракетная система С-400 «Триумф».
Источник: http://www.umpro.ru/

Турция вела переговоры о покупке техники, которая укрепила бы оборонный потенциал страны, с разными государствами, но только Россия предложила подходящие условия в плане цены и передачи технологий.


Турция закупила российские зенитные ракетные комплексы С-400 в связи с угрозой атак с территории Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью итальянской газете La Stampa. Переговоры о покупке подобной техники велись с несколькими странами, ожиданиям Анкары ответило именно российское предложение, рассказал турецкий лидер.


По словам Эрдогана, гражданская война в Сирии, разворачивающаяся с 2011 года, подтолкнула Анкару к «укреплению и модернизации оборонного потенциала Турции, в особенности в сфере ПВО», — пояснил он.


Переговоры о подобной сделке, по словам Эрдогана, велись с «рядом государств», но для Турции был важен не только вопрос цены, но и возможность передачи самой технологии. «Что касается С-400, Российская Федерация удовлетворила наши запросы как в плане цены, так и в вопросах доставки и передачи производства и технологий», — пояснил он.


Турецкий президент отметил, что ставить вопрос о том, насколько целесообразна была покупка российских комплексов страной — членом НАТО, некорректно. В частности, он напомнил, что Турция не единственная страна Североатлантического альянса, имеющая на вооружении российские системы ПВО. Российские комплексы С-300 стоят и на вооружении Греции.


Также Эрдоган указал на то, что турецкие оборонные корпорации Roketsan и Aselsan параллельно ведут переговоры с итало-французскими консорциумом Eurosam. Анкара заинтересована в закупке систем противовоздушной обороны и ракетных комплексов дальнего действия.


«Мы придаем оборонной промышленности очень большое значение. Мы не хотим быть страной, которая ограничивает себя в закупках и импорте [военной продукции]», — заключил Эрдоган.


О достижении соглашения по закупке С-400 у России власти Турции объявили летом 2017 года. По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, сумма контракта превысила $2 млрд. Всего Турция получит четыре дивизиона С-400.


Сделка Москвы и Анкары вызвала обеспокоенность в США и НАТО. Глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал покупку российских комплексов «суверенным решением» Турции, однако отметил, что С-400 не будут совместимы со стандартами альянса.


В январе министр обороны Сергей Шойгу заявил, что несколько государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии выразили заинтересованность в покупке С-400. В этом направлении ведется «соответствующая переговорная работа», подчеркнул министр.
04.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РБК
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Страны
Греция
Италия
Россия
Сирия
США
Турция
Франция
Продукция
С-300
С-400 Триумф
Компании
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Чемезов Сергей
Шойгу Сергей
Эрдоган Реджеп
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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Военкор
206
№1
05.02.2018 07:50
Цитата, q
...так и в вопросах доставки и передачи производства и технологий
Такие новости без мата комментировать невозможно!
+1
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RU
ID: 1949
1787
№2
05.02.2018 07:52
Интересно в какой мере Турки получат технологии экспортной версии...
0
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RU
А.С.Б.
2959
№3
05.02.2018 10:40
Цитата, Военкор сообщ. №1
Такие новости без мата комментировать невозможно!
а вы что хотите)...чтоб турецкий политик уровня Эрдогана сказал прямым текстом : - "никаких технологий мы не получим, но заплатим 2 ярда баков чтоб плюнуть в охреневших амеров."...

вряд ли такое возможно...

говорить про передачу производств и технологий ...и получить их в реальности...не одно и то же...
0
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