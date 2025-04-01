Не только Турция



Вертолеты Ми-28.

Источник: Global Look Press/Fyodor Borisov Вертолеты Ми-28.Источник: Global Look Press/Fyodor Borisov

Чего ждет российский военный экспорт от выставки Eurasia Airshow?

25 апреля в турецком городе Анталия открывается выставка Eurasia Airshow 2018. Новый авиакосмический форум, по утверждениям турецких организаторов, претендующий на статус одной из ведущих мировых площадок в отрасли. Для России появление новой площадки совпало с резкой активизацией военно-технического сотрудничества между Москвой и Анкарой вообще. Iz.ru изучил перспективы отечественных военных экспортеров на этом рынке.

С-400 для Эрдогана

Осенью 2017 года представители России и Турции сообщили о подписании контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400. Поставки предполагалось начать в 2020 году, однако в итоге стороны договорились о переносе отгрузки на середину 2019-го — Анкара попросила ускорить процесс. Реализуемость этой сделки, в принципе, многие специалисты ставили (и ставят под сомнение) до сих пор, однако, если она состоится, то может стать первым шагом к серьезному укреплению позиций России на турецком рынке вооружений. Политические амбиции Анкары требуют большей самостоятельности в производстве вооружений и военной техники, что автоматически диктует поиск альтернативных Западу источников технологий и готовых современных изделий.

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Учитывая сегодняшние реалии, такими источниками могут быть Москва и Пекин, при этом в наиболее существенных для Турции вещах, таких как системы ПВО, авиация, артиллерия и бронетехника, возможности российской оборонки выглядят явно предпочтительнее. Исходя из этого, контракт на поставку С-400 можно считать "модельным", и в случае его успешной реализации ждать продолжения — в том числе и в других областях.

Интересно, что США и другие партнеры Турции по НАТО пока так и не смогли найти действенные аргументы, чтобы заставить Анкару отказаться от российских систем. Утверждения про "несовместимость" выглядят смешно: советские и российские средства ПВО отлично работают в системе ПВО НАТО, в том числе и С-300 — в Словакии, Болгарии и Греции.

Кроме С-400

Вполне вероятным выглядит развитие отношений России и Турции по вертолетной теме. T-129 ATAK — Турецкая версия итальянской "Мангусты" — оказался не слишком подходящим на роль современного боевого вертолета, а продемонстрированные в Сирии возможности Ми-28Н и Ка-52, по имеющейся информации, не оставили турецких военных равнодушными. В этих условиях возможно, что новая попытка продвинуть в Турцию российские боевые вертолеты окажется успешной.

Среди прочего не исключено, что Россия сможет предложить Турции лучшие условия сотрудничества в разработке, производстве и модернизации бронетехники — особенно учитывая политические проблемы, которые возникают у Анкары при сотрудничестве в этой сфере с Германией.

Большое Средиземноморье

В целом новый оружейный форум можно рассматривать и с точки зрения ориентации на рынок стран Средиземноморья. В целом, Россия уже неплохо там представлена — из числа стран, омываемых водами Средиземного моря, покупателями российского оружия не были только Испания, Франция, Италия, Израиль и Мальта. Регулярное присутствие российской техники на средиземноморской выставке и адаптация подходов к ее продвижению с учетом региональных нужд и потребностей может способствовать углублению успеха.

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Продвижения при этом заслуживает не только военная техника. В конечном счете развитие отечественного машиностроения зависит в том числе и от успеха гражданского хайтека, и здесь у России есть неплохие шансы, с учетом уже налаженного сотрудничества со многими странами региона. Если говорить о гражданской тематике авиашоу и оружейных салонов, то в перспективе необходимо обращать внимание на продвижение авиатехники спецназначения — медицинских и патрульных самолетов и вертолетов, полицейского оборудования, систем безопасности, контртеррористических средств.

Санкции и не только

Безусловно, работа отечественных экспортеров, и "Рособоронэкспорта" в одну из первых очередей, осложнена санкциями, введенными странами Запада в отношении России, однако политические реалии всё чаще обессмысливают их — сотрудничество с Москвой в военно-технической сфере продолжают даже лояльные партнеры Вашингтона, включая некоторые страны НАТО.

В конечном счете России удается продавать свое вооружение и технику двойного назначения даже в этих условиях, но здесь еще большую роль начинают играть способности адаптироваться под требования и условия заказчиков. Примером такого подхода может служить заинтересованность ряда иностранных государств в постройке патрульных кораблей проекта 22160. По сообщениям источников в Сети, Алжир рассматривает возможность покупки четырех кораблей этого типа. Одной из главных характеристик проекта 22160 является модульность конструкции, позволяющая значительные изменения в наборе оборудования и вооружения в зависимости от потребностей и финансовых возможностей заказчика. Фактически на одной платформе могут строиться корабли охраны исключительной экономической зоны, противолодочные и многоцелевые ракетные корабли — в зависимости от используемого варианта комплектации.

География коммерческих предложений по проекту 22160 весьма обширна, и, учитывая особенности проекта, у 22160 есть все шансы в перспективе стать одним из мировых лидеров продаж в классе фрегат/корвет.

"Суперджет" и все-все-все.

Одним из существенных условий дальнейшего развития российской авиационной промышленности является сохранение компетенций в проектировании и постройке гражданских самолетов. На Eurasia Airshow "вживую" (а не макетом) будет представлен именно представитель гражданского авиапрома — SSJ-100. Лайнер, успевший завоевать определенную репутацию и показавший хорошие характеристики как в России, так и у зарубежных пользователей, уже произведен в большем количестве, чем все остальные отечественные гражданские самолеты за постсоветский период, и в ближайшее время обгонит советский Як-42, размноженный в 183 экземплярах за 26 лет (с 1977 по 2003 год). В качестве перспективных заказчиков машины рассматриваются в том числе африканские авиакомпании — недавно машину в бизнес-версии демонстрировали представителям Кении, Уганды и Нигерии.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В ближайшие годы Россия начнет поставку на экспорт среднемагистрального лайнера МС-21, в настоящее время проходящего испытания. По мнению специалистов, этот лайнер имеет значительно больше преимуществ перед основными конкурентами в своем классе, чем "Суперджет" — в своем, что сулит иркутской машине лучшие рыночные перспективы. Продвижение этой машины на рынки Северной Африки и Ближнего Востока также стоит рассматривать как одну из приоритетных задач — во всяком случае, на этом рынке у России есть достаточно возможностей для эффективной торговли с любым заказчиком.

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В целом сотрудничество в сфере высоких технологий в последние годы во многих областях уходит "в тень", еще сильнее подчеркивая рекламно-презентационный характер таких мероприятий, как авиасалоны. И если в Западной Европе российским компаниям, возможно, нет смысла вкладываться в продвижение на "чужих" полях, то азиатские, африканские, латиноамериканские форумы должны стать "зоной повышенной активности" для российских производителей и экспортеров. И новая турецкая площадка не должна стать исключением.

Илья Крамник