Замминистра обороны США: Пентагон может и не потянуть содержание F-35



Истребитель F-35.

Источник: Фейсбук Истребитель F-35.Источник: Фейсбук

Заместитель министра обороны США по вопросам закупки и эксплуатации вооружений Эллен Лорд заявила о том, что Пентагон при тех темпах удорожания программы F-35, которые имеются на данный момент, в конечном итоге не сможет содержать F-35, предусмотренные к закупке в рамках контракта. По словам замминистра Лорд, удорожание F-35 приведёт к его недоступности для американского военного ведомства.

Эллен Лорд (представительница ещё и американской предпринимательской среды) является далеко не первым чиновником администрации США, озвучивающим вопросы дороговизны программы F-35. Ранее и лично президент США Дональд Трамп заявлял, что программа является чрезмерно дорогостоящей.

Новые разговоры проявили себя после того, как стало известно о слишком большом времени, необходимом для обслуживания тех или иных узлов самолёта. Мало того, утверждается, что проявила себя даже нехватка запасных частей. При этом не уточняется, кому конкретно не хватает запчастей – самим США или тем странам, которым они ранее поставили истребители пятого поколения F-35? Или вообще всем эксплуатантам? Здесь нужно учитывать, что комплектующие для F-35 производят не только американские фирмы, но и, например, канадские, австралийские и др.

Эллен Лорд отмечает, что программа F-35 – самая масштабная программа в истории военной авиации США, которая, помимо всего прочего, реализуется с использованием механизма международной кооперации. При этом чиновница даёт понять, что администрация Трампа пока явно не удовлетворена тем, что программа не приносит должного финансового эффекта. О военном эффекте в данном контексте пока и вовсе не упоминают.