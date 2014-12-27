Ружья Дональда Трампа



The Reagan National Defense Forum (RNDF).

Источник: pbs.twimg.com The Reagan National Defense Forum (RNDF).Источник: pbs.twimg.com

Америка снимает ограничения для агрессивных покупателей

Американские производители вооружения и военной техники согласно обнародованным недавно данным продали за 2017 финансовый год при поддержке правительства в разные уголки планеты смертоносной продукции на 41,93 миллиарда долларов.

Это почти на 20 процентов выше показателя за минувший год (33,6 млрд), но меньше рекорда 2015-го (47 млрд). А всего за последние четыре года США разослали по миру вооружений на 156,73 млрд долл. Это не считая прямых продаж зарубежным заказчикам (Direct Commercial Sales – DCS) продукции военного и двойного назначения, на что необходимо просто получить разрешение в Госдепартаменте, а они совокупно приносят еще несколько десятков миллиардов долларов выручки в год. Россия, которая согласно прогнозу главы Минпромторга Дениса Мантурова должна продать в этом году оружия на 14 млрд долл., пока не может даже приблизиться к "чемпиону по торговле смертью", хотя является одним из ведущих экспортеров вооружений в мире.

“Администрация Трампа готовится существенно облегчить экспортный режим в области поставки вооружений”

Главная особенность американской торговли оружием в 2017 году, равно как и во все предыдущие, в том, что подавляющая часть поставок вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) осуществлялась по Программе продажи вооружений и военной техники иностранным государствам (Foreign Military Sales/FMS, также иногда – Программа зарубежных военных продаж). В соответствии с ней продажа предметов и услуг оборонного назначения из Списка вооружений США (U. S. Munitions List) осуществляется строго на межправительственном уровне, за 2017 финансовый год американские производители поставили зарубежным клиентам за их деньги различных ВВСТ на сумму 32,02 млрд долл. (годом ранее – 25,7 млрд).

Второй по значимости объем поставок ВВСТ за границу – около 6,04 млрд долл. – пришелся на Программу оказания финансовой военной помощи зарубежным государствам (Foreign Military Financing/FMF). В отличие от предыдущей программы здесь предусматривается предоставление тем или иным странам грантов и займов, на которые те приобретают произведенную в США продукцию военного и двойного назначения (согласно упомянутому Списку вооружений США), а также получают от американских компаний услуги в этой области. Годом ранее по этой программе экспортировано ВВСТ на 2,9 млрд долл.

Оставшиеся 3,87 млрд долл. пришлись на поставки зарубежным клиентам по другим программам и проектам под эгидой МО США (годом ранее – около 5 млрд долл.).

Самые крупные – на сумму около 22 млрд долл. – поставки по программам FMS и FMF пришлись на страны Центральной Азии и Ближнего Востока. Вторым по значимости регионом, "подсевшим" на американские ВВСТ, стал так называемый Индо-Тихоокеанский, в который американские специалисты включают Южную Азию и страны западной части Азиатско-Тихоокеанского региона (без обеих Америк). Сюда за отчетный период продано оружия на 7,96 млрд долл. На третьем месте – Европа (7,3 млрд), затем с огромным отрывом следуют страны Западного полушария, то есть государства Северной и Южной Америки (641,6 млн), и Африки (248,6 млн).

В перспективе американские специалисты ожидают не менее впечатляющих результатов, что обеспечивается предварительными соглашениями и договоренностями, а также различными контрактами, заключенными с рядом стран. В частности, только в Саудовскую Аравию Дональд Трамп "пропихнул" в мае 2017-го оружия на сумму около 110 млрд долл.

Следует также упомянуть и то, что в общей сложности с 1 октября 2016-го по 1 октября 2017-го Госдепартамент США выдал разрешений американским компаниям на поставку за рубеж ВВСТ на 75,9 млрд долл. По словам представителей американского Агентства по вопросам сотрудничества в области обороны и безопасности (Defense Security Cooperation Agency, структурно входит в состав МО США и часто именуется как Управление военного сотрудничества МО), это безусловный годовой рекорд за весь исторический период. Сколько было выдано разрешений за оставшиеся две недели 2017 финансового года, на момент подготовки материала установить не удалось, но, видимо, к рекордным цифрам кое-что добавилось.

Географическое разделение выданных разрешений выглядит достаточно интересно: Ближний и Средний Восток – 52 млрд долл. (27 разрешений), Европа – 10,6 млрд (16), Азиатско-Тихоокеанский регион – 5,8 млрд (23), Канада – 5,4 млрд (2), Африка – 1,37 млрд (4), страны Южной Америки – 668 млн (1). Из этого количества разрешения на 47,1 млрд долл. были выданы еще при Обаме, тогда как 28,7 млрд одобрила уже администрация Трампа.

17 разрешений, выданных американским компаниям, предусматривают продажу продукции военного и двойного назначения на сумму более миллиарда долларов каждое. Среди наиболее значимых поставок следует упомянуть: Катару – истребителей F-15 (21,1 млрд долл.), Кувейту – самолетов F/A-18E/F (10,1 млрд), Канаде – 10 самолетов F/A-18E и 8 F/A-18F на 5,23 млрд (подробнее см. ниже), Румынии – комплексов "Пэтриот" PAC-3 (3,9 млрд) и реактивных систем залпового огня HIMARS (1,25 млрд), Саудовской Аравии – транспортных CH-47 "Чинук" (3,51 млрд), ОАЭ – ударных вертолетов AH-64E "Апач" (3,5 млрд).)

“Предыдущий рекорд по выдаче американским компаниям разрешений на поставки ВВСТ пришелся на 2012 год”

Предыдущий рекорд по выдаче американским компаниям разрешений на поставки ВВСТ пришелся на 2012 финансовый год. Тогда их совокупная сумма, обусловленная исполнением контрактов с КСА, достигла 68,6 млрд долл. Для сравнения: в течение 2016 финансового года таких разрешений было выдано "всего" на 33,6 млрд долл.

Впрочем, необходимо учитывать тот факт, что компании, собирающиеся поставить ВВСТ за границу, направляют в конгресс и Госдепартамент запрос, в котором обычно указывают "самую полную" сумму, тогда как в итоге последующих предметных переговоров с заказчиком стоимость поставки вооружений в результате уступок со стороны разработчика и производителя или же за счет сокращения номенклатуры и количества ВВСТ может оказаться ниже. В частности, в 2009 финансовом году компания Boeing и Минобороны США уведомили соответствующие инстанции о планируемой поставке Бразилии партии из 28 самолетов F/A-18E "Супер Хорнет" на 7 млрд долл., но в итоге по результатам тендера через четыре года победил все же шведский "Гриппен". Более свежий пример относится к 2017 году: одно из пришедшихся на Канаду разрешений касается возможной продажи 18 самолетов F/A-18E/F на 5,23 млрд долл. Но правительство хотя и выражало заинтересованность в данных машинах, не уточняло, сколько самолетов будет куплено в итоге. Не говоря уже о всегда существовавшей вероятности того, что Канада откажется от "Супер Хорнетов" в пользу F-35 (хотя ранее, наоборот, поменяла F-35 на F/A-18E/F). Более того, 5 декабря из сообщения Reuters стало известно: Оттава сделала "ход конем", приняв принципиальное решение купить бэушные австралийские "Хорнеты", то есть машины заведомо старые, зато существенно более дешевые.

"Данная цифра – просто индикатор", – подчеркнул в интервью Defense News вице-президент по международным делам Ассоциации предприятий аэрокосмической промышленности (Aerospace Industries Association) Реми Натан. Впрочем, индикатор наглядно показывает, что количество выдаваемых разрешений, а главное – их совокупная стоимость имеют тенденцию к росту, что вкупе с постоянно увеличивающимся объемом продаж ВВСТ со стороны России, Китая, Израиля и ведущих стран Европы говорит о раскручивающейся в последние годы гонке вооружений мирового масштаба.

А тут еще, как сообщило в сентябре издание Politico, администрация Дональда Трампа готовится существенным образом облегчить экспортный режим в области поставки вооружений, что с одной стороны, по мнению Белого дома, должно создать дополнительные рабочие места в США, но с другой, как указывают многие эксперты, способно привести к эскалации уже имеющих место вооруженных конфликтов и возникновению новых. При этом главный упор, как считается, будет сделан на экспорт высокотехнологичных ВВСТ, таких, например, как беспилотники, продажа которых зарубежным странам была серьезно ограничена американской администрацией в 2015 году.

Висящее на стене ружье, как известно, неизбежно должно выстрелить. События последнего времени в регионе, являющемся лидером по покупке американских вооружений (Ближний и Средний Восток), подтверждают справедливость этого. Осталось подождать, кто "выстрелит" следующим.

Владимир Щербаков, ответственный редактор "Независимого военного обозрения"

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 49 (713) за 20 декабря 2017 года