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С-300 успешно отразили воздушную атаку "противника" на Урале

05.02.2018 ТАСС 184 0
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Зенитно-ракетный комплекс С-300ПС
Зенитно-ракетный комплекс С-300ПС.
Источник: © Стоп-кадр с видео пресс-службы ЦВО

Ранее сообщалось, что расчеты С-300 были подняты по учебной тревоге и совершили марш в позиционный район в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300ПС Центрального военного округа, дислоцированные на территории Свердловской области, успешно отразили воздушную атаку условного противника под Екатеринбургом. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.

"Расчеты С-300 в рамках проверки боеготовности обнаружили, сопроводили и "уничтожили" три скоростные цели, которые имитировали сверхзвуковые самолеты МиГ-31 пермской авиабазы "Сокол", и одну низколетящую, которую имитировал вертолет Ми-8. Воздушная атака условного противника успешно отражена под Екатеринбургом", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что расчеты С-300 были подняты по учебной тревоге и совершили марш в позиционный район в Свердловской области, где заступили на боевое дежурство. В маневрах задействовано около 150 единиц техники.
02.02.2018
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принадлежат ТАСС
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Продукция
Ми-8
МиГ-31
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