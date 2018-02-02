С-300 успешно отразили воздушную атаку "противника" на Урале



Зенитно-ракетный комплекс С-300ПС.

Источник: © Стоп-кадр с видео пресс-службы ЦВО Зенитно-ракетный комплекс С-300ПС.Источник: © Стоп-кадр с видео пресс-службы ЦВО

Ранее сообщалось, что расчеты С-300 были подняты по учебной тревоге и совершили марш в позиционный район в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300ПС Центрального военного округа, дислоцированные на территории Свердловской области, успешно отразили воздушную атаку условного противника под Екатеринбургом. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.

"Расчеты С-300 в рамках проверки боеготовности обнаружили, сопроводили и "уничтожили" три скоростные цели, которые имитировали сверхзвуковые самолеты МиГ-31 пермской авиабазы "Сокол", и одну низколетящую, которую имитировал вертолет Ми-8. Воздушная атака условного противника успешно отражена под Екатеринбургом", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что расчеты С-300 были подняты по учебной тревоге и совершили марш в позиционный район в Свердловской области, где заступили на боевое дежурство. В маневрах задействовано около 150 единиц техники.