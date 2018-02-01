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"Мини-ракеты" готовы к бою

02.02.2018 Warspot 260 0
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Пуск ракеты Miniature Hit-to-Kill.
Пуск ракеты Miniature Hit-to-Kill.
Источник: lockheedmartin.com

Американская армия вскоре может получить миниатюрные ракеты-перехватчики. Вчера, 31 января, пресс-служба корпорации Lockheed Martin сообщила о том, что на полигоне Уайт Сэндс (штат Нью-Мексико) прошли испытания обновлённой ракеты MHTK.

В ходе испытаний разработчик протестировал обновлённую версию ракеты Miniature Hit-to-Kill (MHTK), а также её модификацию с полуактивной головкой наведения. В компании Lockheed Martin указывают, что тестирования подтвердили улучшенную манёвренность обновлённой ракеты, а также стабильную работу обеих версий электроники.

Впервые о разработке компанией Lockheed Martin ракеты MHTK стало известно в 2016 году. Планируется, что миниатюрные перехватчики станут частью перспективного комплекса ПВО Multi-Mission Launcher (MML).

В базовой версии длина МНТК составляла 61 см, а её стартовая масса не превышала 2,2 кг. Ракета оснащалась активной головкой самонаведения и поражала цели прямым попаданием (эффективная дальность — 3 км). Обновлённая версия имеет 72 см в длину, но сохранила базовую стартовую массу. В техническом описании указывается, что новые боеприпасы предназначены для перехвата неуправляемых ракет, снарядов и миномётных мин.
01.02.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
MHTK
Компании
Lockheed-Martin

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