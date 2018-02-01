Чемезов сообщил о начале поставок автоматов АК-12 и АК-15 российским военным уже в этом году



Сергей Чемезов.

Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС Сергей Чемезов.Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Москва. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Первые поставки автоматов АК-12 и АК-15 в войска произойдут в этом году, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Они прошли все испытания, приняты на вооружение. В этом году будут произведены первые поставки - сказал С.Чемезов журналистам в четверг.

29 января официальная газета Минобороны РФ "Красная звезда" сообщила, что руководством военного ведомства принято решение принять на вооружение новые автоматы разработки завода имени В.Дегтярёва - АЕК-971, АЕК-973 и концерна "Калашников" - АК-12 и АК-15.

По сведениям издания, о решении объявлено на координационном научном совете по проблемам развития боевой экипировки, который организовал военно-научный комитет Сухопутных войск. Мероприятие состоялось 25 января в Московском высшем общевойсковом командном училище.

В концерне "Калашников" ("Ростех") подтвердили, что новые российские автоматы - АК-12 и АК-15 - приняты на вооружение. "Мы подтверждаем, что такое решение принято", - сообщила "Интерфаксу" 29 января официальный представитель концерна София Иванова.

14 декабря 2017 года глава "Калашникова" Алексей Криворучко сообщил "Интерфаксу", что испытания новых российских автоматов АК-12 и АК-15 завершены. "Все ждут подведения итогов", - сказал тогда А.Криворучко.

АК-12 (калибр 5,45 мм), АК-15 (7,62 мм), АЕК-971 (5,45 мм), АЕК-973 (7,62 мм) проходили испытания для включения в боевую экипировку "Ратник".

В марте 2017 года в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что АК-12 станет армейским автоматом, АЕК-971 - пойдет на вооружение спецподразделений.

"Не будет такого - один победил, другой проиграл. Мы обязательно будем развивать обе конструкторские школы - и завода имени Дегтярева, и "Калашникова", - сказал тогда Д.Рогозин.

"Автоматы - разные. Более дешевый автомат станет, условно говоря, солдатским. Нужен простой, дешёвый, эффективный автомат. В этом плане есть все шансы на то, что это будет АК-12. Но со всеми необходимыми "приправами": планка Пикатинни, телескопический приклад, а главное - внутренняя конструкция, которая позволяет при автоматической стрельбе "не задирать нос" ", - сообщил тогда вице-премьер.

"На АК-12 военнослужащий, в соответствии со своими предпочтениями, индивидуальными особенностями телосложения, спецификой задач, сможет использовать ночную, дневную, тепловизионную оптику, лазерный дальномер. Кто-то левша - этот автомат можно взводить левой рукой. Это - крайне важные с эргономической точки зрения вопросы. И они будут реализованы на АК-12", - сказал Д.Рогозин.

"АЕК-971 - более сложный автомат, с большим количеством функций, он более высокоточный, могут применяться разные патроны. Он тоже может пригодиться - не обычным армейским подразделениям, а силам специального назначения, Национальной гвардии, пограничникам", - говорил вице-премьер.