МО РФ рекомендует США либо исключить полеты у границ России, либо договориться о правилах
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Источник: © Сергей Карпов/ТАСС
В российском оборонном ведомстве также подчеркнули, что маневры Су-27 над Черным морем были законными и безопасными для американского самолета-разведчика
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ рекомендует США в будущем либо исключить полеты у российских границ, либо договориться о правилах их выполнения. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Воздушно-космические силы и в дальнейшем будут обеспечивать надежную охрану границ воздушного пространства Российской Федерации. Если для американских летчиков осознание этого факта является причиной депрессий и фобий, рекомендуем американской стороне в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения", - сказали в ведомстве, комментируя заявления Пентагона о небезопасном перехвате 29 января российским истребителем Су-27 американского самолета радиоэлектронной разведки EP-3 над нейтральными водами Черного моря рядом с Крымом.
В Минобороны подчеркнули, что маневры Су-27 были стандартными, законными и безопасными для американского самолета. "Хотели бы напомнить командиру 67-й тактической авиагруппы 6-го флота Биллу Эллису, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации", - отметили в российском оборонном ведомстве.
По мнению российских военных, США, отправляя пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры, либо выдавать всем экипажам новые карты с правильно нанесенными на них обозначениями границ воздушного пространства России.
"Также обращаем внимание, что для российской истребительной авиации "перехват" воздушных целей, приближающихся с выключенными транспондерами к государственной границе, длится считанные минуты. Поэтому действия российского Су-27, пресекавшего более двух часов двадцати минут попытки американского самолета-разведчика ЕР-3Е Aries II приблизиться к границе воздушного пространства РФ в районе Крыма, правильно называются "сопровождением", - подчеркнули в МО.
Там также отметили, что маневры истребителей НАТО в отношении самолетов ВКС России "абсолютно не влияют на действия наших экипажей".
"Аналогичные маневры истребителей НАТО в отношении самолетов ВКС России, выполняющих полеты над акваториями Балтийского, Баренцева, Норвежского, Северного и других морей, абсолютно не влияют на действия наших экипажей", - сказали в ведомстве.
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01.02.2018
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