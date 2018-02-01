США: Тандем С-400 и "Панциря" закроет небо для самолетов НАТО



Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Использование в тандеме зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" будет иметь "драматический эффект" для возможностей российской армии по ограничению и воспрепятствованию доступа на свою территорию (концепция anti-access and area denial, A2/AD), заявили эксперты The Jamestown Foundation.

"Драматический" в данном случае - для всех потенциальных противников нашей страны, потому что проникнуть в ее воздушное пространство будет почти невозможно.

Авторы материала уделили особое внимание развитию ЗРПК "Панцирь-С1", возможности которого были существенно расширены в последнее время. В частности, для этого комплекса разработали малогабаритную ракету, неофициально прозванную "Гвоздь". Она предназначена для борьбы с беспилотниками. Также ожидается, что уже в ближайшем будущем "Панцири" смогут обнаруживать цели на расстоянии до 75 километров вместо нынешних 40, а радиус поражения с 20 километров вырастет двое.

Примечательно, что аналогичных ЗРПК, представляющих по сути последний рубеж ПВО, в армии США просто нет. Объясняется это тем, что американцы делают ставку на мощь своих ВВС, а с серьезными противниками, обладающими сильным потенциалом в воздухе, давно не сталкивались. Отметим, что буквально на днях американские СМИ признали "Панцирь-С1" чуть ли не идеальным оружием против массированных налетов вражеских беспилотников.

Системы С-400, напротив, являются первым рубежом обороны ПВО, ведь они способны обнаруживать цели на расстоянии до 600 километров, а сбивать их на дальности в 400 километров. И в России уже проводятся учения, где эти два зенитно-ракетных комплекса используются в тандеме, как это было недавно в Калининградской области. А вкупе с применением средств радио-электронной борьбы они могут быть использованы не только для обороны, но и для эффективного контрнаступления.

Справка "РГ"

The Jamestown Foundation или Джеймстаунский фонд - американская неправительственная исследовательская организация, основанная в 1984 году. Изначально создавалась для работы с перебежчиками, особенно из числа дипломатов и интеллектуалов. Сейчас занимается подготовкой аналитических материалов по чувствительным для национальной обороны США темам.

Алексей Иванов