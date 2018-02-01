В омском учебном центре ВДВ впервые пройдут сборы штатных священников десанта



Источник: © Александр Рюмин/ТАСС Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

Священнослужителей будут обучать вождению боевых машин десанта БМД-4М, а также правилам использования средств военной связи

ОМСК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Специальные сборы для штатных священнослужителей Воздушно-десантных войск пройдут 5-8 февраля на базе омского 242-го учебного центра ВДВ. Об этом в четверг сообщили ТАСС в Омской епархии.

"С 5 по 8 февраля 2018 года на базе омского 242-го учебного центра Воздушно-десантных войск пройдут сборы штатных священнослужителей, занимающих должность помощников командиров частей и соединений ВДВ России по работе с верующими военнослужащими. В сборах примут участие около тридцати священнослужителей Русской православной церкви", - уточнили в епархии.

В учебном центре ТАСС подтвердили факт проведения таких сборов.

Представитель епархии сообщил, что впервые войсковых священников будут обучать вождению боевых машин десанта БМД-4М, а также правилам использования средств военной связи. При этом особенностью такого практикума будет безусловный запрет не только на использование, но и на изучение священнослужителями оружия. В перерывах между практическими занятиями батюшки будут проводить духовно- нравственные беседы с курсантами учебного центра и кадетами Омского училища.

"Духовенству ВДВ за время командировок в "горячие точки" неоднократно приходилось вывозить раненых солдат с поля боя на машинах БТРД. Хорошо, если батюшка был военным и знает на своем опыте, как это делать. А если нет? Что, если единственной надеждой на спасении раненых остается не держащий в руках оружие полковой священник, который он не умеет управлять боевой машиной и не может выйти на связь?" - отметил представитель Омской епархии.

242-й учебный центр ВДВ был основан в 1960 году на базе 44-й учебной воздушно-десантной дивизии в городе Остров Псковской области. В 1961 году дивизия была переведена в Литву, а в 1993 году, после распада Советского Союза, учебный центр переехал в Сибирь. Сегодня это уникальное и единственное в мире военно-учебное заведение по подготовке младших командиров и специалистов ВДВ. В нем ведется обучение по более чем десяти специальностям, в том числе таким, как командиры боевых машин десанта, самоходно- артиллерийских орудий и расчетов гаубиц, специалисты связи, по ремонту боевой техники и другие.