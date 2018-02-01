Конференция работников Улан-Удэнского авиационного завода подтвердила выполнение коллективного договора за 2017 год



Проходная АО "Улан-Удэнский авиационный завод".

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/ Проходная АО "Улан-Удэнский авиационный завод".Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/

В АО «Улан-Удэнский авиационный завод» холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) состоялась конференция трудового коллектива. Более 100 делегатов, представляющих все подразделения предприятия, признали коллективный договор АО «У-УАЗ» в 2017 году выполненным и утвердили коллективный договор на 2018 год.

«В коллективном договоре АО «У-УАЗ» отражены все аспекты формализованной и достаточно сбалансированной системы оплаты труда, льгот и компенсаций. Социальное партнерство в АО «У-УАЗ» реализуется на принципах строгого соблюдения Российского законодательства, государственных стандартов и действующего коллективного договора. Это обеспечивает своевременную и полную выплату заработной платы и всех связанных с оплатой труда налогов и страховых взносов. Все это, несомненно, создает предприятию имидж привлекательного работодателя, который предоставляя постоянную работу, не только гарантирует соблюдение всех законодательных требований, но и берет на себя дополнительные обязательства в сфере трудовых отношений», – отметил управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых.

Итоги выполнения положений коллективного договора подводятся каждое полугодие на встречах представителей работодателя и профсоюзного комитета. Одним из основных аспектов совместной работы является работа в области охраны труда и профилактики производственного травматизма. В 2017 году был проведен трехмесячник по охране труда, проводились заседания комитета по охране труда, в том числе с приглашением руководителей подразделений. В декабре 2017 года была принята политика предприятия в области охраны труда.

В связи с новыми производственными задачами одним из главных вопросов остается обеспечение производства высококвалифицированными кадрами. В 2017 году в результате нескольких сотен учебных мероприятий повысили свою квалификацию 3195 человек. В подразделениях функционирует система кадрового резервирования, в течение 2017 года 10% резервистов получили назначение.

Работодатель выполнял взятые на себя обязательства в части реализации корпоративных программ, сохранения льгот, гарантий и компенсаций работникам. Объем финансирования на реализацию социальных программ АО «У-УАЗ» в 2017 году увеличился по сравнению с предыдущим периодом, что позволило обеспечить социальную стабильность в трудовых коллективах предприятия. 358 детей работников предприятия отдохнули в детских оздоровительных лагерях. На это было направлено более 2-х миллионов рублей. Более чем на 2,5 миллиона рублей оказана материальная помощь заводчанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Бюджетом 2018 года предусмотрена дальнейшая реализация социальных программ и их совершенствование.

Для повышения заинтересованности работников к заботе о собственном пенсионном обеспечении и стимулирования их к планированию своей работы на долгосрочную перспективу в У-УАЗ действует программа корпоративного пенсионного обеспечения, в основе которой лежит принцип солидарной ответственности работника и работодателя за формирование пенсионных накоплений.

По информации российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности коллективный договор существовал на авиационных заводах с момента строительства. Первое упоминание о результатах собрания между заводским комитетом и администрацией Улан-Удэнского авиационного завода по выполнению коллективного договора за 1947 год относится к апрелю 1948 года. Долгие годы документ носил, скорее, формальный характер, имел типовую форму. В обновленном виде коллективный договор существует на предприятии с 2001 года.