Планы закупок в рамках гособоронзаказа могут засекретить в середине текущего года
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Планы закупок вооружения и военной техники по гособоронзаказу могут стать закрытыми с середины 2018 года, сообщает портал проектов нормативных правовых актов.
"Предлагаемые изменения предусматривают исключение из процедуры закупок обязанности по формированию плана и плана-графика закупок в рамках государственного оборонного заказа в части, касающейся вооружения, военной и специальной техники", - говорится в публикации.
Планируется, что изменения в федеральные законы "О государственном оборонном заказе" и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" вступят в силу в августе 2018 года
В среду на портале опубликовано уведомление о начале разработки ФАС России и общественного обсуждения законопроекта по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.
Отмечается, что законопроект разрабатывается в целях обеспечения обороны и безопасности страны.
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31.01.2018
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