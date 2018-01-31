Планы закупок в рамках гособоронзаказа могут засекретить в середине текущего года



Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Планы закупок вооружения и военной техники по гособоронзаказу могут стать закрытыми с середины 2018 года, сообщает портал проектов нормативных правовых актов.

"Предлагаемые изменения предусматривают исключение из процедуры закупок обязанности по формированию плана и плана-графика закупок в рамках государственного оборонного заказа в части, касающейся вооружения, военной и специальной техники", - говорится в публикации.

Планируется, что изменения в федеральные законы "О государственном оборонном заказе" и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" вступят в силу в августе 2018 года

В среду на портале опубликовано уведомление о начале разработки ФАС России и общественного обсуждения законопроекта по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

Отмечается, что законопроект разрабатывается в целях обеспечения обороны и безопасности страны.