НИИ по разработке новых материалов для оружия заработает в Санкт-Петербурге в 2019 году
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Испытательный комплекс концерна ВКО " Алмаз-Антей", Санкт-Петербург.
Источник: © Сергей Коньков/ТАСС
Научно-исследовательский институт будет заниматься как собственными разработками, так и оценкой предложений российских ученых
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Создаваемый Концерном ВКО "Алмаз-Антей" в Санкт-Петербурге научно-исследовательский институт (НИИ) по разработке новых материалов, в том числе для перспективного оружия, начнет работу в следующем году. Об этом сообщили в среду в пресс-службе компании.
НИИ будет заниматься как собственными разработками, так и оценкой предложений российских ученых.
"Институт будет давать свою экспертную оценку, а мы, в свою очередь, рассмотрим возможность финансирования таких разработок и доведения их до финального результата, организуем получение патентов и применение результатов работы института в наших изделиях", - сказал гендиректор "Алмаз-Антея" Ян Новиков, слова которого приводит пресс-служба концерна.
Он уточнил, что новый НИИ должен начать полноценно работать уже в 2019 году. НИИ войдет в состав научно-производственного кластера концерна - Северо-Западного регионального центра (СЗРЦ), сейчас завершается организационные мероприятия.
Как отметил директор СЗРЦ Михаил Подвязников, решение о создании НИИ принято с учетом изучения мирового опыта и в связи с необходимостью получения новых материалов, востребованных при создании перспективных вооружений.
"Очевидно, что новая технологическая революция уже началась и коренным образом перестраивает нашу жизнь. В частности, мы видим, как развивается самолетостроение, когда от применения металла уходят все больше и больше", - пояснил он.
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31.01.2018
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