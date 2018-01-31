Вертолетчики Балтийского флота отработали атаку на наземные цели условного противника
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Вертолеты Ми-24.
Источник: © Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"
В учениях были задействованы порядка 10 вертолетов различных модификаций
КАЛИНИНГРАД, 31 января. /ТАСС/. Экипажи ударных вертолетов Ми-24 морской авиации Балтийского флота в ходе учений отработали атаки по наземным целям условного противника, сообщил ТАСС в среду представитель флота Роман Мартов.
"В рамках учений пилоты вертолетов Ми-24 морской авиации Балтийского флота... отработали взлет и посадку, выполнили полеты в заданный квадрат моря для анализа надводной обстановки, а также провели учебные атаки по наземным целям условного противника при помощи спаренной пушки ГШ-23 и неуправляемых реактивных снарядов", - рассказал он.
Противолодочные вертолеты Ка-27 в этот же день решали задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.
Отмечается, что особое внимание было уделено ночным полетам, действиям по прикрытию с воздуха корабельных и сухопутных группировок. В учениях были задействованы порядка 10 вертолетов различных модификаций.
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31.01.2018
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