Вертолетчики Балтийского флота отработали атаку на наземные цели условного противника



Вертолеты Ми-24.

Источник: © Пресс-служба холдинга "Вертолеты России" Вертолеты Ми-24.Источник: © Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

В учениях были задействованы порядка 10 вертолетов различных модификаций

КАЛИНИНГРАД, 31 января. /ТАСС/. Экипажи ударных вертолетов Ми-24 морской авиации Балтийского флота в ходе учений отработали атаки по наземным целям условного противника, сообщил ТАСС в среду представитель флота Роман Мартов.

"В рамках учений пилоты вертолетов Ми-24 морской авиации Балтийского флота... отработали взлет и посадку, выполнили полеты в заданный квадрат моря для анализа надводной обстановки, а также провели учебные атаки по наземным целям условного противника при помощи спаренной пушки ГШ-23 и неуправляемых реактивных снарядов", - рассказал он.

Противолодочные вертолеты Ка-27 в этот же день решали задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.

Отмечается, что особое внимание было уделено ночным полетам, действиям по прикрытию с воздуха корабельных и сухопутных группировок. В учениях были задействованы порядка 10 вертолетов различных модификаций.