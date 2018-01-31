Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Приамурское железнодорожное соединение ВВО поступили новейшие военные краны

01.02.2018 ЦАМТО 227 0
0
Понравилась новость?
 +4
КС-55729-7М
Автомобильный кран военного назначения КС-55729-7М.
Источник: www.oaokaz.ru

ЦАМТО, 31 января. В соединение железнодорожных войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Амурской области, поступила первая партия новейших автомобильных кранов военного назначения КС-55729-7М.

Крановая навеска грузоподъемностью в 32 тонны смонтирована на шасси автомобиля КамАЗ-63501 с колесной формулой 8x8. Специальная конструкция крана обеспечивает работу без опор. Длина четырехсекционной стрелы достигает 31 м.

За безопасность работы новинки отвечает целый комплекс современных приборов и устройств. Система включает ограничитель нагрузки и защиты крана при работе вблизи ЛЭП с цифровой индикацией на дисплее и фиксацией параметров на специальном приборе – аналоге "черного ящика". Помимо этого, предусмотрено оборудование для проведения работ в темное время суток.

Пополнившая парк техника по своим характеристикам превосходит все имеющиеся аналоги, используемые в гражданских целях в данной категории грузоподъемности. Диапазон рабочих температур позволяет эксплуатировать спецмашины во всех климатических условиях Дальнего Востока, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.02 11:23
  • 34
"Мы до сих пор летаем на ракетах Королева"
  • 01.02 11:12
  • 97
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 01.02 11:02
  • 18
"Ильюшин" рассматривает возможность установки на Ил-96-400М новых отечественных двигателей ПД-35
  • 01.02 10:51
  • 2
Гособоронзаказ 2017 года по поставкам нового вооружения выполнен на 98,5%
  • 01.02 10:33
  • 1
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
  • 01.02 10:28
  • 8
ВВС Индии начали очередной тендер по закупке самолетов-заправщиков
  • 01.02 10:20
  • 19
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 01.02 09:57
  • 1
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 01.02 09:57
  • 8
Полимеры и полумеры
  • 01.02 09:16
  • 4
Россия утилизирует подводные лодки класса "Акула" из резерва
  • 01.02 07:36
  • 9
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
  • 01.02 07:26
  • 2
Ангольский спутник немного подстраховали
  • 01.02 05:47
  • 1
На космодроме Плесецк испытали баллистическую ракету "Сармат"
  • 01.02 04:57
  • 16230
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.02 02:07
  • 6125
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы