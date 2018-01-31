Шойгу: почти все недоработки оружия, выявленные при операции в Сирии, устранены
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Подготовка и боевые вылеты Су-34, вооруженных ракетами воздух-воздух.
Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ
Работа в этом направлении должна быть продолжена, отметил министр обороны
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские оборонные предприятия устранили почти все производственные недоработки вооружения, военной и специальной техники, выявленные в ходе их боевого применения в Сирии. Об этом сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Он отметил, что в прошлом году оборонные предприятия проделали большую работу по исправлению недостатков, выявленных при применении вооружения и военной техники в ходе боевой подготовки и специальной операции в Сирии. "Устранены практически все производственные недоработки. По отдельным образцам повышены эксплуатационные и технические характеристики", - сказал Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции в Национальном центре управления обороной РФ.
"Эта работа должна быть, безусловно, продолжена. Продолжена с учетом проведенной нами конференции по оценке применения вооружения и техники в САР, на которой были поставлены задачи Верховным главнокомандующим", - подчеркнул министр.
По его словам, качество основных образцов вооружения, военной и специальной техники "в целом соответствует предъявляемым к ним требованиям", что позволяет войскам эффективно выполнять поставленные задачи.
"Кроме этого, хотел бы отдельно отметить, что те показатели, которых мы достигли по части размещения и обеспечения войск объектами инфраструктуры, должны быть, безусловно, продолжены, и мы должны превзойти рубеж, достигнутый в 2017 году, а это 3,5 тысячи объектов. Надеюсь, мы также будем обращать внимание на качество, как делали и прежде, для того чтобы эти объекты служили долго и основательно", - добавил Шойгу.
В ходе единого дня приемки военной продукции в Национальном центре управления обороной РФ Шойгу вручил медали Минобороны России "Михаил Калашников" и "За трудовую доблесть" 12 рабочим предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.
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31.01.2018
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