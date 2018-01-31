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Шойгу: предприятия ОПК устранили выявленные в Сирии недостатки техники

01.02.2018 РИА Новости 198 0
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Боевой вертолет Ми-35М
Боевой вертолет Ми-35М (бортовой номер "33 синий") из состава авиационной группировки ВКС России в Сирии, 15.09.2017.
Источник: Вадим Савицкий / russianplanes.net ( ссылка )

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские оборонные предприятия устранили практически все производственные недоработки вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), выявленные в ходе их боевого применения в Сирии, по отдельным образцам повышены эксплуатационные и технические характеристики, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Он отметил, что в прошлом году оборонные предприятия проделали большую работу по исправлению недостатков, выявленных при применении вооружения и военной техники в ходе боевой подготовки и специальной операции в Сирии.

"Устранены практически все производственные недоработки. По отдельным образцам повышены эксплуатационные и технические характеристики", - сказал Шойгу в ходе проведения Единого дня приемки военной продукции в Национальном центре управления обороной РФ.

"Эта работа должна быть, безусловно, продолжена. Продолжена с учетом проведенной нами конференции по оценке применения вооружения и техники в САР, на которой были поставлены задачи верховным главнокомандующим", - подчеркнул министр.

По его словам, качество основных образцов ВВСТ "в целом соответствует предъявляемым к ним требованиям", что "позволяет войскам эффективно выполнять поставленные задачи".

"Кроме этого, хотел бы отдельно отметить, что те показатели, которых мы достигли по части размещения и обеспечения войск объектами инфраструктуры, должны быть, безусловно, продолжены, и мы должны превзойти рубеж, достигнутый в 2017 году, а это 3,5 тысячи объектов. Надеюсь, мы также будем обращать внимание на качество, как делали и прежде, для того, чтобы эти объекты служили долго и основательно", - добавил Шойгу.

В ходе проведения Единого дня приемки военной продукции в Национальном центре управления обороной РФ Шойгу вручил медали Минобороны России "Михаил Калашников" и "За трудовую доблесть" двенадцати рабочим предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.
31.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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Калашников Михаил
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