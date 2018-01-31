Шойгу рассказал о выполнении гособоронзаказа в 2017 году



Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Гособоронзаказ 2017 года по поставкам нового оружия и техники в ВС РФ выполнен на 98,5%, по ремонту - на 96,7%, заявил в среду министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"В целом, государственный оборонный заказ 2017 года по поставкам новых образцов ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники) выполнен на 98,5%, по ремонту - на 96,7%" - сказал Шойгу в ходе Единого дня приемки военной продукции.

Он отметил, что "достигнутые результаты свидетельствуют о том, что предприятия промышленности, в основном, выполняют взятые на себя обязательства".