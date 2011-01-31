«Технодинамика» разработает новую модификацию агрегатов шасси для перспективного вертолета Ка-62



Шасси Ка-62.

Источник: http://avia-equipment.ru/ Шасси Ка-62.Источник: http://avia-equipment.ru/

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех определен АО «Камов» (входит в «Вертолеты России»), в качестве поставщика агрегатов хвостовой и основных опор шасси перспективного вертолета Ка–62. Новые агрегаты обладают функцией самовыпуска и могут быть использованы на вертолетах корабельного базирования.

Модернизация агрегатов шасси проводится в связи с изменением ключевых параметров технического задания заказчика на агрегаты хвостовой и основной опор шасси. Работы в составе «Технодинамики» будет вести АО «Авиаагрегат».

«Перепроектирование, проведение основной части изолированных испытаний для подтверждения требуемых характеристик и запуск агрегатов шасси Ка-62 в серийное производство планируется завершить в текущем году», — заявил генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков. — Мы намерены и далее развивать технологии производства шасси и планируем стать ведущим поставщиком этих агрегатов и систем не только на российский, но и на международный рынок».

В рамках модернизации предприятию необходимо выполнить перепроектирование амортизатора-подъемника основной опоры и подкоса-подъемника хвостовой опоры шасси. Модернизированные агрегаты обеспечат автономный самовыпуск опор без использования бортовых источников энергии в случае отказа гидросистемы. Особенности данной конструкции повысят безопасность вертолета Ка-62 на этапах взлета и посадки.

Каждый комплект новой системы шасси вертолета Ка-62 включает в себя две основных и одну хвостовую опоры, предназначенные для принятия и распределения статических и динамических нагрузок, поглощения энергии при посадке, взлете и парковке воздушного судна.

Разработанные шасси позволяют обеспечить требования по посадке вертолета с большими вертикальными скоростями, что, в свою очередь, дает потенциальную возможность использовать их для применения на кораблях.

Напомним, впервые инновационные взлетно-посадочные системы были показаны в августе 2013 года в рамках международного авиасалона МАКС. Они успешно прошли предварительные испытания, подтверждающие их соответствие заявленным требованиям.

В 2018 году начато техническое перевооружение мощностей АО «Авиаагрегат» для обеспечения выпуска агрегатов шасси с объемом инвестиций 1,5 млрд рублей собственных средств головной компании и 500 млн рублей, выделяемых в рамках ФЦП.

Наращивание мощностей предприятия также связывается с принятым в конце 2017 года решением об организации на «Авиаагрегате» дублирующего производства шасси, выпускаемых на НОАО «Гидромаш». По оценке «Технодинамики», это позволит снизить ценовые показатели поставляемых на предприятия ОАК изделий на 10 % и создаст реальную конкурентную среду.

Напомним, «Авиаагрегат» является производителем шасси для отечественной авиационной техники с 1950 года. В настоящее время предприятие разрабатывает и поставляет шасси для самолетов С-80, Ил-96, Ту-214, Ту-204СМ, Ил-76МД-90А, Ил-112В, Як-152, Da-42, D-Jet, а также производит агрегаты шасси для самолетов МС-21 и SSJ-100.