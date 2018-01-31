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Вертолеты Ми-24 ВВС Венгрии будут оснащены системами ночного видения

01.02.2018 ЦАМТО 204 0
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Вертолеты Ми-24
Вертолеты Ми-24.
Источник: © Ростислав Кошелев/ТАСС

ЦАМТО, 31 января. Восемь вертолетов Ми-24В и Ми-24П ВВС Венгрии, доставленные на 419-й авиаремонтный завод (419 АРЗ), являющийся дочерним предприятием "Вертолетов России", будут отремонтированы, модернизированы и оснащены системами ночного видения.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, ремонт вертолетов будет проводиться АО "419 АРЗ", ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л.Миля" и ОАО "НПО "Геофизика-НВ".

Все восемь вертолетов были разобраны, а их двигатели ТВ3-117В доставлены на предприятие АО "ОДК-Климов" для ремонта и продления срока эксплуатации. Кабины вертолетов модернизируются для размещения восстановленной авионики, а их внутреннее и внешнее освещение адаптируется для применения очков ночного видения.

Первые четыре вертолета планируется передать заказчику в апреле, поставка второй партии запланирована на июль при условии успешного завершения наземных и ночных летных испытаний. Оснащенные системами ночного видения вертолеты будут протестированы и в Венгрии. В случае успешной реализации данной программы АО "419 АРЗ" может получить заказ на модернизацию еще четырех Ми-24 ВВС Венгрии.

По информации Jane's, 12 апреля 2016 года в Сирии был сбит российский ударный вертолет Ми-28Н, который пилотировался экипажем в очках ОНВ-1 "Скосок" производства 1990-х гг. По результатам расследования, полеты в очках "Скосок" были запрещены. В настоящее время пилоты используют современные пилотажные ОНВ поколения "3+" типа "ГЕО-ОНВ1-01М" (для вертолетов марки "Ми") и "ГЕО-ОНВ1-01К" (для вертолетов "Ка"), разработанные ОАО "НПО Геофизика-НВ".
31.01.2018
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Россия
Сирия
Продукция
Ми-24
Ми-28Н
ТВ3-117
Компании
Вертолеты России
МВЗ им. Миля

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