Совфед одобрил ратификацию соглашения о вхождении подразделений ВС Южной Осетии в ВС РФ



Военнослужащий в Южной Осетии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Наталья Айриян Военнослужащий в Южной Осетии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Наталья Айриян

Согласно документу, граждане Южной Осетии смогут проходить службу в составе четвертой российской военной базы

МОСКВА, 31 января./ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию соглашения между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений ее вооруженных сил в состав Вооруженных сил РФ.

Ранее этот документ рекомендовали поддержать комитеты верхней палаты парламента по обороне и безопасности, а также по международным делам. Сенаторы отмечали, что соглашение не нарушает суверенитет Республики Южная Осетия и не меняет статус ее вооруженных сил.

Подобного соглашения у России нет ни с одной из зарубежных стран, оно было подписано в марте 2017 года.

Согласно документу, граждане Республики Южная Осетия будут проходить службу на законных основаниях и в добровольном порядке в составе четвертой российской военной базы. Соглашением также регулируются вопросы постановки на воинский учет граждан Южной Осетии, имеющих российское гражданство и изъявивших желание поступить на военную службу по контракту в российские вооруженные силы, порядок приема их на военную службу, осуществление комплекса мероприятий по медицинскому освидетельствованию, профессиональному отбору и определению соответствия этих граждан другим требованиям.

Также предусмотрено, что граждане, прошедшие военную службу в вооруженных силах одной из сторон, освобождаются от призыва на военную службу в армию другой стороны.

Устанавливается, что порядок обмена, условия и меры по защите сведений, составляющих государственную тайну сторон, в ходе реализации и по окончании действия соглашения определяются межправительственным соглашением о взаимной защите секретной информации от 7 сентября 2010 года.