Совфед одобрил ратификацию соглашения о вхождении подразделений ВС Южной Осетии в ВС РФ
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Военнослужащий в Южной Осетии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Айриян
Согласно документу, граждане Южной Осетии смогут проходить службу в составе четвертой российской военной базы
МОСКВА, 31 января./ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию соглашения между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений ее вооруженных сил в состав Вооруженных сил РФ.
Ранее этот документ рекомендовали поддержать комитеты верхней палаты парламента по обороне и безопасности, а также по международным делам. Сенаторы отмечали, что соглашение не нарушает суверенитет Республики Южная Осетия и не меняет статус ее вооруженных сил.
Подобного соглашения у России нет ни с одной из зарубежных стран, оно было подписано в марте 2017 года.
Согласно документу, граждане Республики Южная Осетия будут проходить службу на законных основаниях и в добровольном порядке в составе четвертой российской военной базы. Соглашением также регулируются вопросы постановки на воинский учет граждан Южной Осетии, имеющих российское гражданство и изъявивших желание поступить на военную службу по контракту в российские вооруженные силы, порядок приема их на военную службу, осуществление комплекса мероприятий по медицинскому освидетельствованию, профессиональному отбору и определению соответствия этих граждан другим требованиям.
Также предусмотрено, что граждане, прошедшие военную службу в вооруженных силах одной из сторон, освобождаются от призыва на военную службу в армию другой стороны.
Устанавливается, что порядок обмена, условия и меры по защите сведений, составляющих государственную тайну сторон, в ходе реализации и по окончании действия соглашения определяются межправительственным соглашением о взаимной защите секретной информации от 7 сентября 2010 года.
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31.01.2018
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