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США используют принцип "двухходовочки": сначала пугают покупателей вооружений РФ, а затем заставляют покупать только американское - Рогозин

31.01.2018 Интерфакс-АВН 439 0
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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

Москва. 30 января. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер Дмитрий Рогозин считает, что логика действий Вашингтона вполне предсказуема и его "кремлевский доклад" укладывается в формулу "испугать и заставить".

"В той части санкций, которые касаются ограничений на экспорт российских вооружений, могу сказать следующее: американцы остаются верны себе. Они везде и всегда используют принцип "двухходовочки", сначала пугают покупателей наших вооружений, затем заставляют покупать только американское вооружение", - заявил "Интерфаксу" во вторник Д.Рогозин.

"То есть хотят и рыбку съесть и в кресло присесть", - добавил он.

В опубликованный ранее во вторник Минфином США "кремлевский список" включены руководители правительства РФ, в том числе Д.Рогозин, представители крупнейших компаний, главы обеих палат Федерального собрания РФ, высокопоставленные чиновники.
30.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Персоны
Рогозин Дмитрий

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