США используют принцип "двухходовочки": сначала пугают покупателей вооружений РФ, а затем заставляют покупать только американское - Рогозин



Дмитрий Рогозин.

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Дмитрий Рогозин.Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

Москва. 30 января. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер Дмитрий Рогозин считает, что логика действий Вашингтона вполне предсказуема и его "кремлевский доклад" укладывается в формулу "испугать и заставить".

"В той части санкций, которые касаются ограничений на экспорт российских вооружений, могу сказать следующее: американцы остаются верны себе. Они везде и всегда используют принцип "двухходовочки", сначала пугают покупателей наших вооружений, затем заставляют покупать только американское вооружение", - заявил "Интерфаксу" во вторник Д.Рогозин.

"То есть хотят и рыбку съесть и в кресло присесть", - добавил он.

В опубликованный ранее во вторник Минфином США "кремлевский список" включены руководители правительства РФ, в том числе Д.Рогозин, представители крупнейших компаний, главы обеих палат Федерального собрания РФ, высокопоставленные чиновники.