Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Орбиту МКС скорректируют второй раз перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-08"

31.01.2018 ТАСС 131 0
0
Понравилась новость?
 0
МКС
МКС.
Источник: © EPA/NASA

В результате маневра ее высота увеличится на 600 метров

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Орбиту Международной космической станции (МКС) во вторник скорректируют с помощью двигателей модуля "Звезда" перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-08". Об этом сообщили ТАСС в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

"В 18:25 мск будет произведена коррекция орбиты МКС, которая продлится 23 секунды и будет произведена с помощью служебного модуля "Звезда", - сказали в ЦУП.

Там уточнили, что по предварительным расчетам баллистической службы высота орбиты станции в результате маневра увеличится в среднем на 600 метров и составит примерно 404,8 км. "Цель коррекции орбиты МКС - формирование баллистических условий для грузового корабля "Прогресс", запуск которого намечен на 11 февраля 2018 года", - добавили в Центре.

Предыдущая коррекция для обеспечения запуска "Прогресса" была проведена 17 января. Орбиту станции тогда подняли в среднем на 400 метров.

Ранее сообщалось, что "Прогресс МС-08" станет первым грузовым кораблем, который запустят к МКС по двухвитковой схеме (время от старта до стыковки со станцией составит три часа).

Первым по новой схеме должен был отправиться к МКС грузовой корабль "Прогресс МС-07", его запуск планировался на 12 октября 2017 года, но сработала автоматическая система отмены пуска. В итоге старт был перенесен на 14 октября, но "Прогресс МС-07" добирался до МКС уже по двухсуточной схеме.
30.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МКС
Прогресс ТГК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.01 11:48
  • 2
Новые санкции США коснутся покупателей российского оружия
  • 31.01 11:42
  • 10
Израильские танки станут неубиваемыми
  • 31.01 11:38
  • 2
Прижали к стенке. Зачем Пакистану понадобилось русское оружие
  • 31.01 11:31
  • 1
Ракета "Протон" оказалась ненужной
  • 31.01 11:27
  • 16222
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.01 11:25
  • 7
АК-15 выдадут морпехам
  • 31.01 11:23
  • 3
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
  • 31.01 11:22
  • 1
Флот России получит уникальный спасательный аппарат
  • 31.01 11:07
  • 6
Автомобили проекта "Кортеж" появятся в свободной продаже в 2019 году
  • 31.01 10:53
  • 40
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 31.01 10:08
  • 5
Полимеры и полумеры
  • 31.01 09:58
  • 73
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 31.01 09:12
  • 1
F-35. Независимый доклад вновь взбудоражил программу
  • 31.01 08:38
  • 1
"Ильюшин" рассматривает возможность установки на Ил-96-400М новых отечественных двигателей ПД-35
  • 31.01 08:10
  • 1
Китайские атомные подлодки оказались слишком шумными?
другие обсуждаемые темы