РКС подготовил КСИСО космодрома «Восточный» к запуску ракеты-носителя «Союз-2.1А» и развернул мобильные измерительные пункты по трассе полета



Мобильный измерительный пункт (МИП), входящие в состав Комплекса средств измерений, сбора и обработки информации (КСИСО) космодрома «Восточный».

Источник: http://spacecorp.ru/ Мобильный измерительный пункт (МИП), входящие в состав Комплекса средств измерений, сбора и обработки информации (КСИСО) космодрома «Восточный».Источник: http://spacecorp.ru/

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») перебросил мобильные измерительные пункты (МИП) в ключевые точки на территории России по трассе полета ракеты «Союз-2.1А», старт которой с космодрома «Восточный» намечен на 1 февраля 2018 года. МИП будут оперативно собирать и обрабатывать всю телеметрическую информацию о состоянии самой ракеты и полезной нагрузки – спутников дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и №4.

Разработанное предприятиями холдинга РКС семейство МИП является частью территориально-распределенной инфраструктуры нового российского космодрома «Восточный». Их конструкция предусматривает возможность оперативной переброски всеми видами транспорта и работы на необорудованных площадках в любой точке планеты. Эти устройства принимают, обрабатывают и передают по каналам спутниковой связи или наземным каналам телеметрическую информацию от ракетно-космической техники.

Заместитель генерального конструктора РКС Владимир ДЕНЕЖКИН: «Мы завершили развертывание МИП. Сейчас они установлены в нескольких точках на территории нашей страны. Специалисты РКС завершают настройку оборудования. После старта эти комплексы будут в режиме реального времени сопровождать полет ракеты-носителя, отслеживая все процессы на борту. Это позволит максимально оперативно реагировать на любые ситуации и своевременно вносить коррективы».

Мобильный измерительный пункт (МИП) под Норильском. Источник: http://spacecorp.ru/

Каждый такой комплекс состоит из двух 20-футовых контейнеров: информационно-измерительного модуля и модуля приема и обработки информации ДЗЗ. МИП может работать в любых условиях эксплуатации – при температуре от -50° С до +50° С, при сильных вибрациях и многократных механических ударах, а также в условиях волнения моря при установке на корабле.

Антенная система МИП может работать с любыми типами существующих и перспективных телеметрических систем. Электронная часть системы унифицирована и состоит из высокотехнологичных радиоэлектронных блоков, объединенных единым интерфейсом, что существенно увеличивает ее ремонтопригодность и модернизационный потенциал.

В прошлом году холдинг РКС завершил ввод в эксплуатацию и отладку всех систем и аппаратуры Восточного командно-измерительного пункта (ВКИП) в составе комплекса средств измерений, сбора и обработки (КСИСО) информации нового российского космодрома «Восточный» в Амурской области.

Мобильный измерительный пункт (МИП) под Норильском. Источник: http://spacecorp.ru/

Строительство ВКИП велось с 2012 по 2016 год. Он является одним из самых современных командно-измерительных пунктов Наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами России. Он самый компактный из них, для его эксплуатации требуется меньше ресурсов, а его возможности выше, чем у других российских КИП, так как одновременно ВКИП решает задачи управления космическими аппаратами, получения информации со спутников ДЗЗ и измерительного комплекса космодрома.

Холдинг РКС разрабатывает и развивает наземный автоматизированный комплекс управления автоматических космических аппаратов, пилотируемых космических кораблей и орбитальных станций. Средства наземного комплекса осуществляют информационное обеспечение запусков ракет-носителей и разгонных блоков, а также позволяют управлять группировкой до 180 космических аппаратов. Ежедневно наземный автоматизированный комплекс обеспечивает проведение более 500 сеансов управления космическими аппаратами различного назначения.