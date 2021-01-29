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РКС подготовил КСИСО космодрома «Восточный» к запуску ракеты-носителя «Союз-2.1А» и развернул мобильные измерительные пункты по трассе полета

29.01.2018 АО «Российские космические системы» 128 0
Разделы: Космонавтика
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МИП КСИСО
Мобильный измерительный пункт (МИП), входящие в состав Комплекса средств измерений, сбора и обработки информации (КСИСО) космодрома «Восточный».
Источник: http://spacecorp.ru/

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») перебросил мобильные измерительные пункты (МИП) в ключевые точки на территории России по трассе полета ракеты «Союз-2.1А», старт которой с космодрома «Восточный» намечен на 1 февраля 2018 года. МИП будут оперативно собирать и обрабатывать всю телеметрическую информацию о состоянии самой ракеты и полезной нагрузки – спутников дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и №4.


Разработанное предприятиями холдинга РКС семейство МИП является частью территориально-распределенной инфраструктуры нового российского космодрома «Восточный». Их конструкция предусматривает возможность оперативной переброски всеми видами транспорта и работы на необорудованных площадках в любой точке планеты. Эти устройства принимают, обрабатывают и передают по каналам спутниковой связи или наземным каналам телеметрическую информацию от ракетно-космической техники.


Заместитель генерального конструктора РКС Владимир ДЕНЕЖКИН: «Мы завершили развертывание МИП. Сейчас они установлены в нескольких точках на территории нашей страны. Специалисты РКС завершают настройку оборудования. После старта эти комплексы будут в режиме реального времени сопровождать полет ракеты-носителя, отслеживая все процессы на борту. Это позволит максимально оперативно реагировать на любые ситуации и своевременно вносить коррективы».


Мобильный измерительный пункт (МИП) под Норильском.
Источник: http://spacecorp.ru/

Каждый такой комплекс состоит из двух 20-футовых контейнеров: информационно-измерительного модуля и модуля приема и обработки информации ДЗЗ. МИП может работать в любых условиях эксплуатации – при температуре от -50° С до +50° С, при сильных вибрациях и многократных механических ударах, а также в условиях волнения моря при установке на корабле.


Антенная система МИП может работать с любыми типами существующих и перспективных телеметрических систем. Электронная часть системы унифицирована и состоит из высокотехнологичных радиоэлектронных блоков, объединенных единым интерфейсом, что существенно увеличивает ее ремонтопригодность и модернизационный потенциал.


В прошлом году холдинг РКС завершил ввод в эксплуатацию и отладку всех систем и аппаратуры Восточного командно-измерительного пункта (ВКИП) в составе комплекса средств измерений, сбора и обработки (КСИСО) информации нового российского космодрома «Восточный» в Амурской области.


Мобильный измерительный пункт (МИП) под Норильском.
Источник: http://spacecorp.ru/

Строительство ВКИП велось с 2012 по 2016 год. Он является одним из самых современных командно-измерительных пунктов Наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами России. Он самый компактный из них, для его эксплуатации требуется меньше ресурсов, а его возможности выше, чем у других российских КИП, так как одновременно ВКИП решает задачи управления космическими аппаратами, получения информации со спутников ДЗЗ и измерительного комплекса космодрома.


Холдинг РКС разрабатывает и развивает наземный автоматизированный комплекс управления автоматических космических аппаратов, пилотируемых космических кораблей и орбитальных станций. Средства наземного комплекса осуществляют информационное обеспечение запусков ракет-носителей и разгонных блоков, а также позволяют управлять группировкой до 180 космических аппаратов. Ежедневно наземный автоматизированный комплекс обеспечивает проведение более 500 сеансов управления космическими аппаратами различного назначения.
29.01.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Российские космические системы»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Канопус-В
Компании
РКC
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН

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