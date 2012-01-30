Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

NASA испытало складное крыло самолёта

30.01.2018 Популярная Механика 268 0
0
Понравилась новость?
 +1
Новое крыло от NASA
Новое крыло от NASA.
Источник: Hi-news.ru

На территории Лётно-исследовательского центра NASA имени Армстронга в Калифорнии состоялись испытания складных крыльев, которые могут позволить увеличить подъёмную силу и управляемость самолёта на малых скоростях полёта.



Складное крыло, на котором можно было бы менять угол установки закрылков прямо во время полёта, до сих пор не применяется ни на одном военном либо гражданском самолёте, хотя испытания подобных конструкций выполнялись не раз. Теперь NASA ведёт разработку нового адаптивного крыла для пассажирского самолёта в рамках проекта SAW (Spanwise Adaptive Wing). При посадке законцовки складного крыла будут опускаться под прямым углом к плоскости крыла, а при взлёте — устанавливаться в одной плоскости с крылом.


При полёте на крейсерской скорости они будут подняты под углом к крылу, а при посадке наклонённые законцовки крыла будут также выполнять роль стабилизаторов и рулей направления. Испытания проводятся на беспилотном летательном аппарате с длиной крыла 4,5 метра, из которых длина складываемых участков составляет 0,8 метра. Подвижные элементы могут отклоняться на 75 градусов, а за отклонение закрылков отвечают металлические элементы, сделанные из сплава с эффектом памяти.
26.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Популярная Механика
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
NASA
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.01 11:41
  • 2
Неперевернутая страница истории
  • 30.01 11:40
  • 8
Видео: Илон Маск анонсировал огнемет за 500 долларов
  • 30.01 11:34
  • 4
Израильские танки станут неубиваемыми
  • 30.01 11:21
  • 1
Призыв по-новому – получите, распишитесь
  • 30.01 11:18
  • 141
С опозданием на 10 лет
  • 30.01 11:16
  • 455
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.01 11:12
  • 4
ВВС Индии начали очередной тендер по закупке самолетов-заправщиков
  • 30.01 11:10
  • 12
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 30.01 10:54
  • 2
Американцы запасаются перехватчиками баллистических ракет
  • 30.01 10:14
  • 4
"Век" авианосцев может скоро пройти, считает эксперт
  • 30.01 10:12
  • 3
Источник: модернизация тяжелого крейсера "Петр Великий" начнется в 2020 году
  • 30.01 10:06
  • 2
Китайцы останутся далеко позади — новый российский двигатель позволит "убить" F-22
  • 30.01 10:03
  • 3
РФ поставила Индии военную технику на $65 млрд за полвека сотрудничества
  • 30.01 09:56
  • 5
Китай пытался купить Ту-160
  • 30.01 09:53
  • 51
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
другие обсуждаемые темы