NASA испытало складное крыло самолёта
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Новое крыло от NASA.
Источник: Hi-news.ru
На территории Лётно-исследовательского центра NASA имени Армстронга в Калифорнии состоялись испытания складных крыльев, которые могут позволить увеличить подъёмную силу и управляемость самолёта на малых скоростях полёта.
Складное крыло, на котором можно было бы менять угол установки закрылков прямо во время полёта, до сих пор не применяется ни на одном военном либо гражданском самолёте, хотя испытания подобных конструкций выполнялись не раз. Теперь NASA ведёт разработку нового адаптивного крыла для пассажирского самолёта в рамках проекта SAW (Spanwise Adaptive Wing). При посадке законцовки складного крыла будут опускаться под прямым углом к плоскости крыла, а при взлёте — устанавливаться в одной плоскости с крылом.
При полёте на крейсерской скорости они будут подняты под углом к крылу, а при посадке наклонённые законцовки крыла будут также выполнять роль стабилизаторов и рулей направления. Испытания проводятся на беспилотном летательном аппарате с длиной крыла 4,5 метра, из которых длина складываемых участков составляет 0,8 метра. Подвижные элементы могут отклоняться на 75 градусов, а за отклонение закрылков отвечают металлические элементы, сделанные из сплава с эффектом памяти.
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26.01.2018
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