Рособоронэкспорт представил историю военно-технического сотрудничества с Индией в фотографиях



Вертолет Ми-26 ВВС Индии.

Источник: forums.airbase.ru Вертолет Ми-26 ВВС Индии.Источник: forums.airbase.ru

ЦАМТО, 29 января. В пресс-центре МИД России 29 января состоялась презентация книги-фотоальбома "Россия-Индия: вехи военно-технического сотрудничества". Мероприятие организовано совместно МИД России и АО "Рособоронэкспорт".

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора Рособоронэкспорта Сергей Гореславский, руководитель аппарата генерального директора компании Юрий Каптелкин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Панкадж Саран, а также представители МИД России, ФСВТС России, Госкорпорации Ростех и российских оборонных предприятий – субъектов военно-технического сотрудничества.

"В книге очень наглядно и исчерпывающе представлена история военно-технического сотрудничества России и Индии, насчитывающая почти шесть десятилетий. Это сотрудничество началось со скромного эпизода передачи главой советского государства в дар индийскому правительству двух самолетов Ил-14С в варианте "Салон". Оно развивалось динамично и сегодня в рамках стратегического партнерства двух стран показывает широчайшее многообразие форм и видов отношений: поставки продукции военного и двойного назначения, организация совместных предприятий, лицензионного производства вооружения и военной техники, а также проведение совместных НИОКР по перспективным видам оружия", – заявил С.Гореславский.

Книга-фотоальбом подготовлена при спонсорской поддержке Рособоронэкспорта и при содействии работников компании, чья профессиональная деятельность десятки лет непрерывно связана с Индией. В нее вошли прежде нигде не публиковавшиеся фотографии двусторонних встреч и переговоров, в том числе на высшем уровне, церемоний передачи военной техники, ее эксплуатации, фотохроника совместных учений и многие другие. На 230 страницах своеобразной фотолетописи охвачен весь период российско-индийского военно-технического сотрудничества. Текст книги рассказывает о становлении, развитии и современном состоянии партнерства двух стран.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".