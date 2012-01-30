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Новобранцы в спецназе ЗВО приступили к освоению бронированных автомобилей "Тайфун"

30.01.2018 ЦАМТО 258 0
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Бронеавтомобили "Тайфун-К"
Бронеавтомобили "Тайфун-К".
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

ЦАМТО, 29 января. Новобранцы бригады специального назначения Западного военного округа, призванные в ВС РФ осенью 2017 года, приступили к освоению новейших бронеавтомобилей "Тайфун" на полигоне, расположенном в Тамбовской области.

На специализированном автодроме, водители отрабатывают вождение техники в различных погодных условиях на пересеченной местности, осваивают навыки маневрирования на скорости, движение в составе колонны на максимально и минимально допустимых скоростях. В программе подготовки запланированы: ведение оборонительного боя, огонь с брони в движении, спешивание, выход из окружения.

На заключительном этапе военнослужащие совершат многокилометровый марш, преодоление естественных и искусственных препятствий, противодействие диверсионно-разведывательным группам условного противника, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
29.01.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Тайфун

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