Новобранцы в спецназе ЗВО приступили к освоению бронированных автомобилей "Тайфун"



Бронеавтомобили "Тайфун-К".

Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС Бронеавтомобили "Тайфун-К".Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

ЦАМТО, 29 января. Новобранцы бригады специального назначения Западного военного округа, призванные в ВС РФ осенью 2017 года, приступили к освоению новейших бронеавтомобилей "Тайфун" на полигоне, расположенном в Тамбовской области.

На специализированном автодроме, водители отрабатывают вождение техники в различных погодных условиях на пересеченной местности, осваивают навыки маневрирования на скорости, движение в составе колонны на максимально и минимально допустимых скоростях. В программе подготовки запланированы: ведение оборонительного боя, огонь с брони в движении, спешивание, выход из окружения.

На заключительном этапе военнослужащие совершат многокилометровый марш, преодоление естественных и искусственных препятствий, противодействие диверсионно-разведывательным группам условного противника, сообщает пресс-служба Западного военного округа.