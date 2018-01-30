Китайцы останутся далеко позади — новый российский двигатель позволит "убить" F-22
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Малозаметный многоцелевой истребитель Т-50 (Су-57).
Источник: © Wikipedia, Dmitry Zherdin
Как отметил недавно министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, летные испытания Су-57 с двигателем второго этапа продлятся порядка трех лет. 5 декабря 2017 года истребитель совершил первый полет с новым двигателем, за штурвалом был Герой России шеф-пилот компании "Сухой" Сергей Богданов, полет длился 17 минут.
Успешное использование нового двигателя, силовой установки для Су-57 доказывает, что Россия обладает огромным потенциалом в авиастроении и может создать высокоинтеллектуальные цифровые системы. Су-57 с новым двигателем может развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость, оставляя китайское авиастроение далеко позади.
В начале января 2018 года стало известно, что к летным испытаниям приступил десятый опытный образец истребителя Су-57, установочная партия для передачи Минобороны РФ составит 12 истребителей, все они будут оснащены двигателем "первого этапа".
Судя по фотографиям, сопло нового двигателя Су-57 имеет зубчатую внешнюю кромку и ровную внутреннюю поверхность, что позволяет силовой установке приобрести наибольшие стелс-возможности, при этом сохраняя высокую манёвренность.
Маневры в полете стимулируют смешивание горячего воздуха из двигателя и сравнительно холодного воздуха окружающей среды, кроме того, между внутренней поверхностью и внешней кромкой может пройти поток холодного воздуха, позволяющий снизить инфракрасную видимость Су-57.
Конструкция сопла российского двигателя и того сопла, что применяется компанией "Дженерал Электрик" (General Electric) в американских истребителях, весьма схожи; их общая особенность состоит в сжатии-расширении силового привода.
В то же время крыльчатки компрессора нового российского двигателя оснащены радиопоглощающей конструкцией, которая значительно повысит маневренность и незаметность Су-57, даст ему возможность развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость. Опираясь на эти качества, российский самолет может превзойти F-22.
Sina.com, Китай
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29.01.2018
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Алексей60
2515
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№1
30.01.2018 07:44
Цитата, q
за штурвалом был Герой России шеф-пилот компании "Сухой" Сергей БогдановСегодня день пИсателя!
Лётчика зовут Сергей Богдан!!
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