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Китайцы останутся далеко позади — новый российский двигатель позволит "убить" F-22

30.01.2018 ИноСМИ 882 2
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Малозаметный многоцелевой истребитель Т-50 (Су-57)
Малозаметный многоцелевой истребитель Т-50 (Су-57).
Источник: © Wikipedia, Dmitry Zherdin

Как отметил недавно министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, летные испытания Су-57 с двигателем второго этапа продлятся порядка трех лет. 5 декабря 2017 года истребитель совершил первый полет с новым двигателем, за штурвалом был Герой России шеф-пилот компании "Сухой" Сергей Богданов, полет длился 17 минут.

Успешное использование нового двигателя, силовой установки для Су-57 доказывает, что Россия обладает огромным потенциалом в авиастроении и может создать высокоинтеллектуальные цифровые системы. Су-57 с новым двигателем может развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость, оставляя китайское авиастроение далеко позади.

В начале января 2018 года стало известно, что к летным испытаниям приступил десятый опытный образец истребителя Су-57, установочная партия для передачи Минобороны РФ составит 12 истребителей, все они будут оснащены двигателем "первого этапа".

Судя по фотографиям, сопло нового двигателя Су-57 имеет зубчатую внешнюю кромку и ровную внутреннюю поверхность, что позволяет силовой установке приобрести наибольшие стелс-возможности, при этом сохраняя высокую манёвренность.

Маневры в полете стимулируют смешивание горячего воздуха из двигателя и сравнительно холодного воздуха окружающей среды, кроме того, между внутренней поверхностью и внешней кромкой может пройти поток холодного воздуха, позволяющий снизить инфракрасную видимость Су-57.

Конструкция сопла российского двигателя и того сопла, что применяется компанией "Дженерал Электрик" (General Electric) в американских истребителях, весьма схожи; их общая особенность состоит в сжатии-расширении силового привода.

В то же время крыльчатки компрессора нового российского двигателя оснащены радиопоглощающей конструкцией, которая значительно повысит маневренность и незаметность Су-57, даст ему возможность развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость. Опираясь на эти качества, российский самолет может превзойти F-22.


Sina.com, Китай
29.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
ПАК ФА
Компании
General Electric
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
Персоны
Мантуров Денис

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Алексей60
2515
№1
30.01.2018 07:44
Цитата, q
за штурвалом был Герой России шеф-пилот компании "Сухой" Сергей Богданов
Сегодня день пИсателя!
Лётчика зовут Сергей Богдан!!
+6
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RU
Павел 1978
9195
№2
30.01.2018 10:06
движок - дело серьёзное...
3 года - это верх оптимизма
0
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