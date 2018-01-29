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На Западе объяснили, почему российский Су-57 создал проблемы для НАТО

29.01.2018 Российская газета 716 1
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Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник: Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Западные СМИ признали, что российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 не имеет равных противников в США и странах НАТО.

Как пишет Contra Magazin, у западных стран попросту не оказалось в наличии самолета, который мог бы противостоять Су-57. "У НАТО проблемы…", - так начинается тревожный заголовок публикации.

Издание отмечает, что лучшим самолетом в НАТО является многоцелевой истребитель Eurofighter четвертого, кстати, поколения, против которого, по мнению автора материала, даже у американского F22 Raptor нет шансов. Вообще к американским истребителям Contra Magazin относится скептически, в частности, критикует производительность и маневренность F22 и F35. Революционный подход США к созданию истребителей пятого поколения оказался пагубным.

"Американская революция в авиастроении привела к дегенерации авиации и заразила военно-воздушные силы НАТО. К сожалению, США не сделали то, что сделали русские. Русские провели эволюцию от Су-24 (который все еще используется, в том числе и в Сирии) через Су-27, Су-30 и Су-35 до Су-57", - пишет издание.

Среди американских самолетов Contra Magazin выделяет лишь палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F18 Super Hornet, который также прошел серьезный эволюционный путь от F/A-18 и теперь может соответствовать Eurofighter. Однако и это является слабым утешением. Как отмечается в публикации, оба эти самолета не могут даже приблизиться к уровню российского Су-57.


Руслан Мельников
28.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
EF-2000
F-18
F-22
Super Hornet
ПАК ФА
Су-24
Су-27
Су-30
Су-35
Проекты
NATO
Истребитель 5 поколения

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
3452
№1
29.01.2018 07:56
Так и Су-57 в войсках нет!!!
Когда появится в количестве хотя бы 10 эскадрилий противников будет хоть отбавляй...
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