На Западе объяснили, почему российский Су-57 создал проблемы для НАТО
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник: Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Западные СМИ признали, что российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 не имеет равных противников в США и странах НАТО.
Как пишет Contra Magazin, у западных стран попросту не оказалось в наличии самолета, который мог бы противостоять Су-57. "У НАТО проблемы…", - так начинается тревожный заголовок публикации.
Издание отмечает, что лучшим самолетом в НАТО является многоцелевой истребитель Eurofighter четвертого, кстати, поколения, против которого, по мнению автора материала, даже у американского F22 Raptor нет шансов. Вообще к американским истребителям Contra Magazin относится скептически, в частности, критикует производительность и маневренность F22 и F35. Революционный подход США к созданию истребителей пятого поколения оказался пагубным.
"Американская революция в авиастроении привела к дегенерации авиации и заразила военно-воздушные силы НАТО. К сожалению, США не сделали то, что сделали русские. Русские провели эволюцию от Су-24 (который все еще используется, в том числе и в Сирии) через Су-27, Су-30 и Су-35 до Су-57", - пишет издание.
Среди американских самолетов Contra Magazin выделяет лишь палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F18 Super Hornet, который также прошел серьезный эволюционный путь от F/A-18 и теперь может соответствовать Eurofighter. Однако и это является слабым утешением. Как отмечается в публикации, оба эти самолета не могут даже приблизиться к уровню российского Су-57.
Руслан Мельников
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28.01.2018
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