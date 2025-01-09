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ОДК в рамках импортозамещения развернула в Уфе производство узлов двигателей для вертолетов

25.01.2018 АО "ОДК" 271 0
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ВК-2500
Двигатель ВК-2500.
Источник: klimov.ru

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) приступила к производству на уфимском предприятии ПАО «ОДК-УМПО» узлов вертолетных турбовальных двигателей ВК-2500. За ОДК-УМПО по составу кооперации закреплено более 900 деталей и сборочных единиц ВК-2500.


Двигатель ВК-2500 (разработчик – санкт-петербургское АО «ОДК-Климов») предназначен для большинства вертолетов типа «Ми» и «Ка». ОДК ранее обеспечила постановку ВК-2500 на производство в РФ. До этого в страну поставлялись вертолетные двигатели, производившиеся на Украине, а также мотокомплекты для финальной сборки изделий. С целью организации производства в России ВК-2500 полностью из российских комплектующих на территории ОДК-Климов был построен новый конструкторско-производственный комплекс, а также организована широкая производственная кооперация предприятий холдинга.


В настоящее время на ОДК-УМПО создается ресурсная база и технологическая платформа для организации конкурентоспособного серийного производства, ориентированного на выпуск деталей и сборочных единиц (ДСЕ) вертолетных двигателей.

Выход на проектную мощность предполагает 300 моторокомплектов в год.


Основная работа сосредоточится в производственно-технологических центрах (ПТЦ). Они проектируются с учетом лучших мировых практик, с использованием принципов бережливого производства, оснащаются современным высокотехнологическим оборудованием. Здесь будут функционировать свыше 300 единиц основного оборудования, в том числе – с числовым программным управлением (ЧПУ).


Предусматриваются реконструкция имеющихся зданий и сооружений (более 30 000 кв. м), прокладка новых и модернизация существующих инженерных сетей, организация новых рабочих мест. Основная нагрузка по изготовлению узлов турбины и сопловых аппаратов ВК-2500 ляжет на ПТЦ № 185. Здесь уже завершены строительно-монтажные работы, введена в эксплуатацию большая часть оборудования, начато освоение ДСЕ.


Ранее на ОДК-УМПО был спроектирован и построен уникальный испытательный стенд с ЧПУ для определения расходных характеристик сопловых аппаратов двигателя ВК-2500. Это – единственная в России установка, которая позволяет определять расходные характеристики сопловых аппаратов четырех ступеней в размерности до 550 мм. Запуск стенда состоялся в декабре 2015 г.


ВК-2500 создан на замену вертолетному двигателю ТВ3-117. В сравнении с ним это – более современный, более технологичный двигатель. Преимуществами ВК-2500 являются высокая топливная экономичность, повышенные мощностные характеристики, применение современной системы автоматического управления. Это, в частности, дает принципиально новые возможности при эксплуатации вертолетов в высокогорных районах и районах с жарким климатом.
25.01.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "ОДК"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
ВК-2500
ТВ3-117
Компании
Климов
ОДК УК
Проекты
Бережливое производство

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