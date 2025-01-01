Су-57 начал полеты с "родным" вооружением



Прибывший в Жуковский после перелета из Комсомольска-на-Амуре девятый летный опытный образец российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолет Т-50-11 (бортовой номер "511") с подвешенными дополнительными топливными баками. 10.09.2017.

Источник: Михаил Поляков / Michael Polyakov96 / instagram.com Прибывший в Жуковский после перелета из Комсомольска-на-Амуре девятый летный опытный образец российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолет Т-50-11 (бортовой номер "511") с подвешенными дополнительными топливными баками. 10.09.2017.Источник: Михаил Поляков / Michael Polyakov96 / instagram.com

Перспективный истребитель пятого поколения Су-57 (Т-50, ПАК ФА) приступил к практическим полетам с "родным" вооружением, разрабатываемым корпорацией "Тактическое ракетное вооружение". Об этом, как сообщает "Звезда", заявил генеральный директор корпорации Борис Обносов. По его словам, самолет испытывают с вооружением на внешних подвесках и во внутренних отсеках.

Испытания боевых самолетов с системами вооружения являются одними из заключительных в программе их разработки. Когда именно планируется завершить основные проверки Су-57 с ракетами и бомбами пока неизвестно. Как ожидается, до конца 2018 года истребитель должен поступить на вооружение ВКС России.

По словам Обносова, испытательные запуски новых высокоточных ракет, которые создаются для Су-57 конструкторскими бюро "Радуга" и "Вымпел", входящими в состав корпорации, начнутся в ближайшее время. О каких именно системах высокоточного вооружения идет речь, глава корпорации не уточнил.

Известно, что в состав вооружения Су-57 планируется включить ракеты класса "воздух" РВВ-СД и РВВ-БД средней и большой дальности соответственно. Их созданием занимается конструкторское бюро "Вымпел". Кроме того, истребитель получит ракеты класса "воздух-поверхность" Х-38 и Х-58УШК, созданные конструкторским бюро "Радуга".

Наконец, Су-57 могут оснастить ракетами класса "воздух-воздух" сверхбольшой дальности КС-172, создаваемыми научно-производственным объединением "Новатор".

С 2016 года проводились испытания авиационной пушечной установки ННПУ-50 для истребителя Су-57. В частности, проверки проводились на макете передней части боевого самолета на стенде Государственного казенного научно-испытательного полигона авиационных систем в подмосковном Фаустове.

Разработка Су-57 ведется с середины 1990-х годов, а летные испытания перспективного боевого самолета проводятся с 2010 года. Пока известно, что истребители смогут нести во внутренних отсеках вооружения ракеты и бомбы общей массой до 4,2 тонны. Кроме того, они будут оснащены восемью внешними точками подвески для авиационного вооружения.