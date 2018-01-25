На Кубани расчеты С-300 "отразили" массированный авиаудар противника
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Военнослужащий у зенитно-ракетной системы С-300ПС в Астраханской области.
Источник: Павел Лисицын / РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв - РИА Новости. Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС из соединения ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные на Кубани, в ходе учений успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
В рамках учения отрабатывался вопрос прикрытия наземных объектов и войск от ударов авиации условного противника с воздуха. "Для максимального усложнения задачи в роли условного противника выступали разные типы самолетов - истребители Су-30СМ, самолеты штурмовой авиации Су-25СМ, а также вертолеты Ми-8АМТШ", - сказал Астафьев.
По его словам, самолеты заходили в район учения с разных направлений, совершали противоракетные маневры, выполняли полеты на максимальных, средних и минимальных высотах, фигуры сложного пилотажа, наносили условные тактические удары по обнаруженным радиолокационным станциям.
В ходе выполнения задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов.
Отмечается, что в ходе отражения массированного ракетно-авиационного удара боевые расчеты ЗРК С-300ПС произвели более 10 имитационных пусков. В общей сложности в учении приняли участие более 100 военнослужащих и было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники.
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24.01.2018
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