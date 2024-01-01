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Политика Грузии, направленная на вступление в НАТО, не направлена против РФ - премьер

24.01.2018 Интерфакс-АВН 102 0
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Учения Грузия-НАТО
Учения Грузия-НАТО "Достойный партнер 2017" на полигоне Вазиани в Грузии.
Источник: © REUTERS, David Mdzinarishvili

Тбилиси. 23 января. ИНТЕРФАКС - Стремление Грузии стать членом НАТО не означает направленности ее политики против соседей, включая Россию, считает глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили.

"Мы пытаемся показать нашему северному соседу - России, что политика Грузии, касающаяся членства в западном обществе, не направлена против кого-то. Она не направлена против наших соседей, включая Россию", - заявил Г.Квирикашвили во время состоявшейся в рамках Международного экономического форума в Давосе дискуссии "Strategic outlook: Eurasia", сообщила во вторник пресс-служба премьер-министра.

По его мнению, Россия должна быть заинтересована в том, чтобы иметь на юге стабильного соседа. "Конечно, мы должны искать позитивные платформы, где сможем найти общие интересы, где сможем начать позитивные дискуссии об урегулировании политическим путем существующих между нами полученных по наследству проблем", - сказал он.

При этом Г.Квирикашвили, комментируя периодически звучащие из Москвы заявления по поводу стремлений Грузии стать членом НАТО, подчеркнул, что членство в НАТО - "это суверенное решение грузинского народа".

"Кроме этого, повторяю, что оно (стремление в НАТО) не направлено против кого-либо в регионе", - сказал премьер Грузии.
23.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Грузия
Россия
Проекты
NATO

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