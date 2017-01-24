Минобороны РФ готово помочь Вьетнаму с подготовкой военных кадров



Министр обороны Вьетнама Нго Суан Лить (второй слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа).

Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны Вьетнама Нго Суан Лить (второй слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа).Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В настоящее время в вузах военного ведомства обучаются порядка 500 вьетнамских военнослужащих

ХАНОЙ, 23 января. /ТАСС/. Россия поможет Вьетнаму с подготовкой военных специалистов различного профиля, сообщил журналистам во вторник заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Стороны договорились проработать вопрос приема в наш Военный университет в 2018-2019 учебном году вьетнамских военнослужащих для подготовки по специальностям "Прокурорская работа" и "Следственная работа", - сказал он, подводя итоги официального визита министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу во Вьетнам.

Замминистра также отметил заинтересованность вьетнамской стороны в сотрудничестве по вопросам миротворческой деятельности, в том числе подготовки кадров профильных подразделений на базе учебных заведений Минобороны России. "Теперь, сформировав соответствующую нормативную правовую базу, готовы к дальнейшей совместной работе в этой области", - сообщил Фомин.

В настоящее время в вузах Минобороны России обучаются порядка 500 вьетнамских военнослужащих. "Внимательно рассмотрели пожелания вьетнамской стороны по подготовке летного состава для Вьетнамской народной армии. Готовы обучать специалистов из Вьетнама в Краснодарском высшем военном училище летчиков", - сказал замминистра.

Активизируется взаимодействие по обмену опытом языковой подготовки. "Планируем в 2018-2019 учебном году направить в Академию военных наук Министерства национальной обороны Вьетнама на краткосрочные курсы повышения квалификации и культурной адаптации трех курсантов факультета иностранных языков российского Военного университета: по вьетнамскому языку сроком до трех месяцев", - уточнил он.

По словам Фомина, российская сторона удовлетворена положительной динамикой сотрудничества оборонных ведомств, направленного на повышение боеготовности Вооруженных сил двух стран. "Продолжаем расширять нормативную правовую базу партнерства. В этом году планируем подписать дорожную карту развития двустороннего военного сотрудничества между нашими министерствами на 2018-2020 годы", - заключил замминистра.