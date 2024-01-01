Российские военные водолазы получат новое уникальное снаряжение



Водолазы на учениях Запад-2017. Архивное фото.

Источник: Минобороны РФ Водолазы на учениях Запад-2017. Архивное фото.Источник: Минобороны РФ

СВВ предназначено для аварийно-спасательных операций в особо сложных условиях

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Новое вентилируемое водолазное снаряжение, предназначенное для работы в сильно загрязненной воде, прошло испытания в интересах Военно-морского флота. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"Для службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ разработано и прошло испытания уникальное вентилируемое водолазное снаряжение (СВВ), предназначенное для использования в ходе аварийно-спасательных операций в особо сложных условиях, в том числе при сильном загрязнении морской воды на различных глубинах", - рассказали в российском военном ведомстве.

Снаряжение, разработанное и созданное в России, позволит военным водолазам выполнять подводно-технические, аварийно-спасательные и другие виды работ в условиях низких температур воды и воздуха, в воде с наличием различных загрязнений, в том числе с повышенным содержанием нефтепродуктов.

"СВВ может использоваться в тех случаях, когда применение снаряжения с легочно-автоматической подачей является небезопасным, а также позволяет проводить работы при нулевой плавучести (зависании) водолаза", - отметили в Минобороны.

Сейчас на вооружении флота стоит универсальное водолазное снаряжение СВУ-5. Новое снаряжение отличается от него наличием специального вентилируемого шлема.