Российские военные водолазы получат новое уникальное снаряжение
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Водолазы на учениях Запад-2017. Архивное фото.
Источник: Минобороны РФ
СВВ предназначено для аварийно-спасательных операций в особо сложных условиях
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Новое вентилируемое водолазное снаряжение, предназначенное для работы в сильно загрязненной воде, прошло испытания в интересах Военно-морского флота. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
"Для службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ разработано и прошло испытания уникальное вентилируемое водолазное снаряжение (СВВ), предназначенное для использования в ходе аварийно-спасательных операций в особо сложных условиях, в том числе при сильном загрязнении морской воды на различных глубинах", - рассказали в российском военном ведомстве.
Снаряжение, разработанное и созданное в России, позволит военным водолазам выполнять подводно-технические, аварийно-спасательные и другие виды работ в условиях низких температур воды и воздуха, в воде с наличием различных загрязнений, в том числе с повышенным содержанием нефтепродуктов.
"СВВ может использоваться в тех случаях, когда применение снаряжения с легочно-автоматической подачей является небезопасным, а также позволяет проводить работы при нулевой плавучести (зависании) водолаза", - отметили в Минобороны.
Сейчас на вооружении флота стоит универсальное водолазное снаряжение СВУ-5. Новое снаряжение отличается от него наличием специального вентилируемого шлема.
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23.01.2018
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