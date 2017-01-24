Вертолеты уничтожили подлодку "противника" во время учений Балтфлота
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Противолодочные вертолеты Ка-27. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Военные Балтийского флота опубликовали видео с учений вертолетчиков по уничтожению подлодки, сообщает пресс-служба Балтфлота во вторник.
"Экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ авиабазы морской авиации Балтийского флота провели учение по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с выполнением практического бомбометания", - также говорится в сообщении.
Подлодку "противника" имитировала морская ориентирная авиабомба (ОМАБ). Полеты и бомбометание выполнялись по установленному маршруту над морским полигоном.
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23.01.2018
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