Корабли Балтийского флота уничтожили подлодку условного противника



Высадка морского десанта. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо Высадка морского десанта. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Экипажи малых противолодочных кораблей Балтийской военно-морской базы успешно отработали поиск, обнаружение и уничтожение подлодки условного противника, сообщил начальник отдела информобеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"Корабельная поисково-ударная группа в составе МПК "Алексин", МПК "Кабардино-Балкария" совместно с противолодочной авиацией провели учение, в ходе которого экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) во взаимодействии с противолодочным вертолетом морской авиации флота Ка-27ПЛ отработали комплекс задач по поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению", - сказал он.

Отмечается, что по замыслу учений предположительно в районе сосредоточения группировки Балтфлота находилась подлодка условного противника, экипажу которой была поставлена задача уничтожения судов обеспечения.

Согласно сообщению, для решения задачи были направлены малые противолодочные корабли и вертолет морской авиации флота Ка-27ПЛ. Вертолет обнаружил цель и передал координаты подлодки экипажам малых противолодочных кораблей.

Экипажи кораблей также провели комплекс мероприятий по классификации и слежению за подлодкой с помощью подкильных гидроакустических станций. После чего обнаруженная субмарина была условно уничтожена с помощью реактивных бомбовых установок и торпедного вооружения кораблей.