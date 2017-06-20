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Корабли Балтийского флота уничтожили подлодку условного противника

21.06.2017 РИА Новости 214 0
Разделы: Авиация, Флот
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Высадка морского десанта. Архивное фото
Высадка морского десанта. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Экипажи малых противолодочных кораблей Балтийской военно-морской базы успешно отработали поиск, обнаружение и уничтожение подлодки условного противника, сообщил начальник отдела информобеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"Корабельная поисково-ударная группа в составе МПК "Алексин", МПК "Кабардино-Балкария" совместно с противолодочной авиацией провели учение, в ходе которого экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) во взаимодействии с противолодочным вертолетом морской авиации флота Ка-27ПЛ отработали комплекс задач по поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению", - сказал он.

Отмечается, что по замыслу учений предположительно в районе сосредоточения группировки Балтфлота находилась подлодка условного противника, экипажу которой была поставлена задача уничтожения судов обеспечения.

Согласно сообщению, для решения задачи были направлены малые противолодочные корабли и вертолет морской авиации флота Ка-27ПЛ. Вертолет обнаружил цель и передал координаты подлодки экипажам малых противолодочных кораблей.

Экипажи кораблей также провели комплекс мероприятий по классификации и слежению за подлодкой с помощью подкильных гидроакустических станций. После чего обнаруженная субмарина была условно уничтожена с помощью реактивных бомбовых установок и торпедного вооружения кораблей.
20.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27ПЛ
Проекты
БФ

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