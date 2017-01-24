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Россия и Вьетнам подготовили план совместных военных учений до 2020 года

24.01.2018 ТАСС 223 0
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Военнослужащие Вьетнама
Военнослужащие Вьетнама у стенда "Рособоронэкспорта".
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил также, что российские военные готовы поделиться с вьетнамскими коллегами опытом испытаний военной техники в боевых условиях

ХАНОЙ, 23 января. /ТАСС/. Россия и Вьетнам подготовили план сотрудничества в военной сфере и совместных учений с 2018 по 2020 год, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров в Ханое с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

Шойгу отметил, что ранее во вторник на встрече с министром обороны Вьетнама Нго Суан Литем были обсуждены шаги, которые необходимо сделать для реализации договоренностей президентов России и Вьетнама. "Мы подготовили план на ближайшие три года - с 2018 по 2020 - план нашего сотрудничества в военной сфере, план проведения совместных мероприятий, встреч, учений", - сказал Шойгу.

Как отметил глава российского оборонного ведомства в ходе встречи с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, план предусматривает большое количество учений различного уровня, встреч и других совместных мероприятий. "Рассчитываем, что этот план будет подписан в ближайшее время", - сказал он.

Президент Вьетнама и российский министр обсудили вопросы российско-вьетнамского военного и военно-технического сотрудничества. "Сотрудничество между нашими странами носит стратегический, дружественный характер", - отметил глава Минобороны РФ. По его словам, это подтверждается регулярностью встреч, в том числе на высшем уровне между президентами России Владимиром Путиным и Вьетнама Чай Дай Куангом.

Российские военные готовы поделиться с вьетнамскими коллегами опытом испытаний военной техники в боевых условиях, также заявил министр обороны России.

"Вьетнам - наш давний испытанный партнер, с которым нас связывают доверительные отношения, основанные на дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве. Готовы принять ваших экспертов для консультаций с нашими специалистами и поделиться опытом испытаний техники в реальных боевых условиях", - сказал Шойгу.

По словам Шойгу, поддержание тесных и доверительных отношений с Вьетнамом является для России одним из внешнеполитических приоритетов.

"Мы рассматриваем вашу страну в качестве стратегического союзника, давнего и надежного друга. Вьетнам для нас - один из важнейших партнеров по обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал министр обороны РФ.

Он отметил поступательную динамику двустороннего политического диалога между странами на высшем уровне. "Его ключевыми событиями стали прошлогодние встречи президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куангом в Москве и на саммите АТЭС в Дананге. Настроены на практическую реализацию достигнутых на высшем уровне договоренностей по дальнейшему развитию сотрудничества в оборонной сфере", - заявил Шойгу.

Он отметил, что в ноябре прошлого года заместители министров обороны двух стран успешно провели третий раунд стратегического диалога в области обороны. "Подписан ряд документов о военном взаимодействии, в том числе меморандум о сотрудничестве в области миротворческой деятельности на основе устава ООН. Высоко оцениваем российско-вьетнамские связи в военно-морской области и в сфере военного образования", - сказал Шойгу.
23.01.2018
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принадлежат ТАСС
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Военные учения

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