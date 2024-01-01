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Шестерку "Су" отправят в джунгли Мьянмы

24.01.2018 Коммерсантъ 218 0
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Истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ авиации ВМФ России, Жуковский, август 2015.
Источник: Лорис Юлия / Коммерсантъ

Россия готова поставить ей истребители уже в следующем году

Россия и Мьянма заключат контракт на поставку новых истребителей Су-30СМ — соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Нейпьидо. По данным “Ъ”, в ближайшее время российские переговорщики обсудят с военными Мьянмы финансовые аспекты сделки, стоимость которой, по экспертным оценкам, составляет примерно $400 млн. В случае успеха Мьянма уже в 2019 году может получить самолеты, которые должны помочь официальному правительству в боях с оппозиционными формированиями.

О договоренностях Москвы и Нейпьидо о поставке шести истребителей типа Су-30СМ в понедельник рассказал заместитель министра обороны Александр Фомин. "Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Мьянму придал дополнительный импульс военно-техническому сотрудничеству с этой страной",— заверил генерал Фомин, отметив, что именно эти истребители станут основными боевыми машинами ВВС Мьянмы "для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз". В "Рособоронэкспорте" и Федеральной службе по ВТС от официальных комментариев в понедельник воздержались.

Переговоры по контракту шли несколько лет, но постоянно сталкивались с политическими и финансовыми сложностями. По данным “Ъ”, именно с расчетом на закупку истребителей в 2015 году был подписан контракт на учебно-боевые самолеты Як-130, но до подписания твердого контракта так и не дошло. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону, говорит военно-дипломатический источник “Ъ”: произошла активизация контактов практически на всех уровнях, но ждать скорых перемен однозначно не стоит. По его словам, специалистам "Рособоронэкспорта" предстоит согласовать финансовые параметры сделки (эксперты оценивают стоимость шести Су-30СМ вместе со средствами авиационного поражения примерно в $400 млн) и определиться с необходимостью выдачи Мьянме кредита.

Хотя, как утверждает собеседник “Ъ”, в ходе предварительного согласования военные Мьянмы о необходимости выделения заемных средств не упоминали. В случае подписания твердого контракта в 2018 году первые Су-30СМ могут быть переданы Мьянме уже в 2019-м, убежден топ-менеджер предприятия авиапрома: "Мощности Иркутского авиастроительного завода это позволяют".

Собеседник “Ъ” отмечает, что этот заказ важен по многим параметрам. Во-первых, Россия укрепит свои позиции на юго-азиатском рынке, который за последние годы в плане поставок авиационной техники несколько просел. Во-вторых, даже небольшой заказ позволит загрузить производственные мощности Иркутского авиазавода до момента развертывания серийного производства пассажирских самолетов МС-21. Как ранее сообщал “Ъ”, к 2022 году истребители Су-30СМ прекратят выпускаться, поскольку все военные программы, за исключением учебно-боевых Як-130 и учебных Як-152, отойдут к корпорации "Сухой" (производитель истребителей Су-35 и Су-57). До этого момента авиастроителям нужно создать порядка 100 Су-30СМ, из которых примерно 50 будут закуплены для нужд морской авиации ВМФ, а 50 поставлены на экспорт (см. “Ъ” от 30 августа 2017 года). Есть выгода и для Мьянмы, убежден главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов: по его мнению, закупка шести Су-30СМ поставит страну в плане оснащенности ВВС на уровень выше Бангладеш и Таиланда: "Даже несмотря на то, что они берут только половину эскадрильи". Он считает, что стороны продолжат переговоры по приобретению других типов вооружений, в частности, танков типа Т-72 и Т-90, тяжелых огнеметных систем ТОС-1А и стрелкового оружия.

Покупка Мьянмой российских истребителей может быть следствием той поддержки, которую руководству страны оказывает Москва на международной арене. Россия и Китай неоднократно блокировали в Совбезе ООН резолюции и заявления с осуждением мьянманской армии, которая проводит постоянные военные операции в штате Ракхайн, граничащем с Бангладеш. 17 марта 2017 года Москва (вместе с Китаем) заблокировала заявление Совбеза ООН с осуждением действий правительства Мьянмы, и в дальнейшем делала это еще несколько раз. В сентябре 2017 года советник президента страны по национальной безопасности Таун Тун заявил, что между Мьянмой, Россией и Китаем проводятся постоянные консультации с целью недопущения принятия антимьянманской резолюции Совбезом ООН.

Правительство Мьянмы считает живущих в Ракхайне мусульман (рохинджа) нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывает им в социальной поддержке, гражданских и политических правах. Зародившаяся в Ракхайне в 2016 году организация ASRA проводит теракты против армии и полиции страны, одновременно обращаясь к международному сообществу с призывами принудить правительство Мьянмы к признанию рохинджа полноправными гражданами. По мнению официального Нейпьидо, ASRA — террористическая джихадистская организация, созданная при поддержке Саудовской Аравии и Пакистана. После того как очередная армейская операция против рохинджа в конце августа 2017 года породила исход почти миллиона беженцев в соседнюю Республику Бангладеш, западные члены Совбеза ООН неоднократно пытались принять меры против Мьянмы на уровне ООН, но не смогли этого сделать благодаря Москве и Пекину.

Помимо конфликта в Ракхайне правительство Мьянмы уже более полувека вовлечено в вялотекущую гражданскую войну с десятком повстанческих армий, базирующихся в зонах проживания этнических меньшинств. Между 2011 и 2016 годами прошло несколько примирительных конференций, на которых центральному правительству удалось убедить часть повстанцев сложить оружие, но некоторые отказались это сделать, а многие вооруженные формирования вернулись к войне после нескольких лет перемирия. Заказанные у России самолеты вполне могут быть использованы центральным правительством для того, чтобы попытаться закончить хотя бы часть из этих войн.


Александра Джорджевич, Михаил Коростиков, Иван Сафронов
23.01.2018
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