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Новая российская модульная платформа для малоразмерных космических аппаратов успешно испытана на орбите Земли

22.01.2018 АО «Российские космические системы» 312 1
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ТНС-0 №2
Модульная унифицированная наноспутниковая платформа ТНС-0 №2.
Источник: http://spacecorp.ru/

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») успешно проводит летные испытания модульной унифицированной наноспутниковой платформы ТНС-0 №2, запущенной в космос в августе 2017 года. Сама платформа и все установленные на борту приборы показали высокую эффективность и будут использованы при создании линейки перспективных отечественных малоразмерных космических аппаратов.


За четыре месяца работы на орбите все экспериментальные приборы на борту космического аппарата ТНС-0 №2 и наземная однопунктовая система управления (прообраз «облачного» центра управления полетом) показали высокую эффективность.


Главный конструктор ТНС-0 №2 Олег ПАНЦЫРНЫЙ: «Это успешный, полнофункциональный проект создания космической системы, в котором РКС является головным исполнителем. Все требования технического задания, предъявляемые к нашей спутниковой платформе, подтверждены. Де-факто мы перешли от стадии летных испытаний к стадии штатной эксплуатации, в процессе которой проводится ряд экспериментов, необходимых для создания космических систем на базе наноспутников».


В основе конструкции ТНС-0 №2 лежит разработанная в РКС интегрированная бортовая информационная система (ИБИС) на базе специализированного бортового вычислительного модуля (БВМ).


ИБИС ТНС-0 №2 обеспечивает гибкое планирование работ, поддержание температурного и энергетического баланса. При необходимости – автоматизированное восстановление функционирования при выходе из нештатного состояния. Архитектура ИБИС позволяет проводить коррекцию программного обеспечения БВМ непосредственно на орбите в процессе штатной эксплуатации космического аппарата, что доступно далеко не всем системам даже больших космических аппаратов.


Научный руководитель программы ТНС-0, профессор Арнольд СЕЛИВАНОВ: «В ходе эксплуатации ТНС-0 №2 был испытан ряд новых датчиков, необходимых для создания малоразмерных космических аппаратов. Это, прежде всего, датчики ориентации аппарата на солнце, включая «экзотический» датчик, чувствительный в ультрафиолетовом диапазоне, выполненный на кристалле алмаза. Установлен также малогабаритный датчик, чувствительный к направлению и величине магнитного поля Земли – магнетометр. Особо необходимо отметить разработанный в РКС бортовой модуль системы навигации, который позволяет определять место положения аппарата по данным спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS».


На первоначальном этапе летных испытаний в качестве исходных данных о положении ТНС-0 №2 на орбите, необходимых для планирования его работы, использовалась информация, предоставляемая зарубежной системой NORAD. Параллельно велись испытания новой бортовой системы спутниковой навигации. Ее работоспособность была подтверждена и она оказалась существенно точнее, поэтому наиболее ответственные операции, например, наведение антенной системы наземного УКВ комплекса проводятся именно по данным автономной системы навигации.


Орбита наноспутниковой платформы ТНС-0 №2.
Источник: http://spacecorp.ru/

Помимо испытания приборов, эксплуатация ТНС-0 №2 позволила провести ряд научных экспериментов. Так, телеметрическая информация, получаемая от системы оптических датчиков и магнитометра, позволила создать и апробировать специалистам Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН (ИПМ им. М.В. Келдыша) модель движения наноспутника на орбите. Результаты исследования модели были доложены на международной конференции по малоразмерным космическим аппаратам в Риме в совместном докладе ИПМ им. М.В. Келдыша и РКС и стали основой для нескольких научных публикаций.


Вращение магнитометр.
Источник: http://spacecorp.ru/

Важной частью работы с ТНС-0 №2 стала отработка технологии «однопунктового» управления космическим аппаратом. Все ресурсы наземного комплекса управления ТНС-0 №2 доступны пользователю в удаленном режиме через сеть ИНТЕРНЕТ, к которой спутник подключается при помощи космической системы связи GlobalStar.


Главный конструктор ТНС-0 №2 Олег ПАНЦЫРНЫЙ: «Сейчас мы продолжаем работать над созданием «виртуального» центра управления полетами (ЦУП), который может быть выделен конечному пользователю космической системы. Если, например, использовать аппарат в образовательных целях, как мы делали это совместно с РУДН, то вуз будет иметь доступ к такому ЦУП. Заходя на соответствующий сайт, группа студентов получает выделенный ресурс времени использования спутника, выделенный набор команд управления и результаты их исполнения в виде полученной телеметрической информации».


В ходе работы с ТНС-0 №2 специалистами РКС был накоплен большой объем экспериментальных данных о взаимодействии космического аппарата и спутниковой системы GlobalStar, обеспечивающий прогнозирование установления канала обмена данными. Полученные результаты позволяют уверенно использовать такой канал для обеспечения обмена информацией между наноспутником и наземным комплексом управления. В перспективе это поможет при создании резервных систем управления космическими аппаратами при помощи систем спутниковой связи.




В результате проведения летных испытаний конструктивные особенности ТНС-0 №2 приняты АО «РКК «Энергия» в качестве типовых для объектов, запускаемых ручным способом с борта МКС. Сейчас в РКС и «РКК «Энергия» рассматривают возможность запуска второго образца ТНС-0 №2, который в данный момент используется для наземной отработки полетных заданий. РКС приступил к согласованию дополнения технического задания для запуска этого аппарата и рассматривает предложения по установке полезных нагрузок сторонних пользователей.


Сводка по работе ЦУП ТНС-0 №2


Первый сеанс 18.08.2017 16:06:59, продолжительность 34 секунды через ССС «Глобалстар» (станция сопряжения Aussaguel, Франция). Сеансов

  • Успешных 1195
  • Неудачных 119

Всего 1314, Общая продолж. 38:47:22


Получено 295044 кадров ТМИ, отправлено 3087 команд, на 2059 команд получено

подтверждение исполнения.

Сводка по каналам связи


Сводка по каналам связи ТНС-0 №2.
Источник: http://spacecorp.ru/

Сводка по станциям сопряжения «Глобалстар»/

*) для станций, расположенных в США и Канаде, нет возможности точно определить через какую именно был сеанс связи

**) Для сеансов через Глобалстар-асинхронный нет возможности точно определить через какую станцию был сеанс связи.

Источник: http://spacecorp.ru/

Средняя продолжительность сеанса связи 1 минута 57 секунд.

Максимальная продолжительность сеанса связи через Глобалстар-интернет 10 минут 13 секунд, сеанс №14 21.08.2017 15:05:04 через станцию сопряжения Aussaguel (Франция).


Максимальная продолжительность сеанса связи 11 минут 22 секунды, №997 (совмещенный Глобалстар-УКВ) 20.11.2017 в 23:43:55 через станцию сопряжения Aussaguel (Франция).


Продолжительность сеансов связи через Глобалстар-интернет через станцию сопряжения Aussaguel (Франция).
Источник: http://spacecorp.ru/
22.01.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Российские космические системы»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Канада
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США
Франция
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Центр Келдыша
Энергия РКК
Проекты
ГЛОНАСС
ИТ
МКС
Наноиндустрия

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Т-70
2071
№1
22.01.2018 20:58
Ну и где  г-да просто экпол,и Павел 1978??????????????????
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