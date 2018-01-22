Россия по-прежнему остается второй военной державой в мире, Китай же действительно уступает ей в этом отношении



Танк Т-72Б3 на военном параде.

Источник: © РИА Новости, Александр Вильф Танк Т-72Б3 на военном параде.Источник: © РИА Новости, Александр Вильф

Как выяснить, можно ли считать страну военной державой? Есть лишь три самых важных фактора, которые необходимо принять во внимание: опыт ведения реальных боевых действий, региональный авторитет, экспорт оружия. Хотя Путин говорил, что за двадцать лет создаст могучую, великую Россию, несмотря на продолжающийся экономический спад, успех государственной военной реформы очевиден. Россия по-прежнему демонстрирует позитивную динамику в таких сферах, как возможности ведения реальных боевых действий, влиятельность в регионе и экспорт оружия. Так в каких же трех войнах Россия подтвердила, что все-таки является военной державой?

Чеченская война

Исход конфликта. Говоря словами Владимира Путина, ответственного за разрешение второго конфликта с участием незаконных военных формирований в Чечне, если представить, что сегодня не уничтожить чеченских сепаратистов, то завтра мы потеряем всю Россию. Путин считал так, эту же точку зрения разделяло население России. Он даже лично прилетел на передовую на истребителе Су-27, чтобы навестить личный состав. Российские солдаты стояли до последнего и в кровопролитных сражениях вернули контроль над регионом.

Конфликт между Россией и Грузией

Исход конфликта. Грузия, поддавшись порыву, совершила нападение на Южную Осетию, что непосредственно коснулось российской границы, в результате сгруппированные в отряды сухопутные и воздушные войска начали яростную бомбардировку места возникновения конфликта. России понадобилось всего десять дней, чтобы завершить войну, одержав победу.

Российское военное вмешательство в гражданскую войну на Ближнем Востоке

Исход конфликта. Во время боевых действий в Сирии Россия применила немало разнообразных видов оружия, к тому же многие из них использовались впервые. Например, Су-35 в первый раз был испытан в боевых действиях, также был опробован комплекс ПВО С-400, а стратегические бомбардировщики Ту-160 впервые нанесли ракетно-бомбовый удар по наземным целям. Видя, что прекрасная развязка уже близится, можно сказать, что Россия справилась практически на высший балл. Кроме того, вслед за этим многие влиятельные люди из ближневосточных стран выразили желание закупить российское вооружение и снаряжение. В конце 2017 года российские войска "как герои" покинули территорию Сирии.

Причина, по которой военный статус России описывается словосочетанием "военная держава" заключается в том, что Россия обладает разрушительной силой ядерной триады. У нее есть авианосцы, истребители-невидимки пятого поколения, системы ПРО, а также глобальная навигационная спутниковая система позиционирования. Эти факторы обусловили превосходство России над Китаем и другими странами. Даже в Центральной и Восточной Европе вооруженные силы России по-прежнему обладают значительным авторитетом.

Кроме того, географические условия. Огромная территория России, наделенная богатыми природными ресурсами, способствует скорейшему завершению построения индустриальной системы, а также благоприятствует стабильному экспорту военной силы, осуществляемому военной промышленностью. Возьмем даже самый очевидный показатель "военной державы" - оружие. Будут ли его характеристики выдающимися, сможет ли оно поступить в крупномасштабное и диверсифицированное производство - все это неразрывно связано с человеческими ресурсами и географическими условиями страны.

Наконец, поговорим о факторе народонаселения. Если бы в наличии не было таких значительных людских ресурсов, то было бы сложно осуществить даже призыв на службу, нечего и говорить о статусе великой военной державы.

Junjitu

Sina.com, Китай