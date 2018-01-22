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Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Бельгии 34 истребителей F-35

23.01.2018 ЦАМТО 96 0
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F-35
Американский истребитель F-35.
Источник: © flickr.com, US Air Force

ЦАМТО, 22 января. Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Бельгии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 34 истребителей F-35 в версии с обычным взлетом и посадкой.

Общая стоимость продажи может составить 6,53 млрд. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной продаже 18 января.

Правительство Бельгии обратилось к США с запросом о продаже 34 самолетов F-35 "Лайтнинг-2" в версии с обычным взлетом и посадкой, а также 38 двигателей F-135 компании Pratt & Whitney (34 установленных и, 4 запасных).

Запрос также включает системы радиоэлектронной борьбы, системы командования, управления, связи, компьютеризации и разведки/связи, навигации и идентификации C4I/CNI (Command, Control, Communications, Computer and Intelligence / Communications, Navigational и Identification), оборудование автономной глобальной системы материально-технической поддержки ALGS (централизованная система, которая контролирует состояние и поддержку парка F-35), автономную информационно-логистическую систему ALIS, полнофункциональный тренажер, специальные инфракрасные ловушки F-35, создание центра перепрограммирования, обслуживание, разработку/интеграцию программного обеспечения, перегонку самолетов с дозаправкой в воздухе, поставку вспомогательного оборудования, инструмента и испытательного оборудования, запасных частей, оборудования для подготовки и обучения личного состава, передачу технической документации, инженерную и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчика, а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как говорится в уведомлении, предполагаемая продажа F-35 Бельгии будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку укрепит безопасность союзника и страны-партнера в Западной Европе. При этом реализация программы качественно улучшит парк истребительный авиации ВВС Бельгии и усилит ее возможности в сфере самообороны в воздухе.

Основными подрядчиками программы выбраны компании Lockheed Martin Aeronautics и Pratt & Whitney Military Engines.

Предложение представлено в рамках проводимого ВС Бельгии тендера на поставку истребителей нового поколения. В случае, если предложение будет принято, ожидается выдвижение покупателем требований о реализации офсетной программы, условия которой будут определены в ходе дальнейших переговоров между покупателем и подрядчиком.

Выполнение программы потребует постоянных выездов в Бельгию представителей американского правительства и подрядчика для проведения технических осмотров и поддержки самолетов, управления программой и обучения персонала. Присутствие представителей компаний требуется для инженерно-технического обеспечения, предоставляемого подрядчиком (CETS) и обслуживания автономной глобальной системы материально-технической поддержки ALGS.

Уведомление о продаже публикуется в соответствии с требованиями американского законодательства и не означает, что контракты на продажу указанного оборудования в запрошенном объеме будут обязательно заключены.

Как сообщал ЦАМТО, 17 марта 2017 года Министерство обороны Бельгии сообщило о начале программы закупки боевых самолетов, предназначенных для замены 54 состоящих на вооружении F-16, сроки эксплуатации которых истекают в период 2023-2028 гг. Как предполагается, будут закуплены 34 новых многоцелевых истребителя.

К крайнему сроку подачи ответов на запрос о предложениях (8 сентября 2017 года) необходимые документы представили США (F-35A "Лайтнинг-2") и Великобритания ("Тайфун"). Франция официально отказалась представлять предложение, однако Министерство вооруженных сил этой страны заявило, что предлагает Бельгии углубленное сотрудничество в рамках проекта замены F-16, основанное на поставке самолетов "Рафаль".
22.01.2018
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Страны
Бельгия
Великобритания
США
Франция
Продукция
F-16
F-35
F135
Rafale
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