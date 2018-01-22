Экс-командующий Балтфлотом: российскому флоту нужны предлагаемые на экспорт малые и сверхмалые подлодки



Адмирал Владимир Валуев. Архивное фото.

Источник: © Фото из личного архива Владимира Валуева Адмирал Владимир Валуев. Архивное фото.Источник: © Фото из личного архива Владимира Валуева

ЦАМТО, 22 января. Малые и сверхмалые подводные лодки желательно продавать дружественным странам, а также возобновить их строительство для ВМФ России. Такое мнение в интервью "РИА Новости" высказал бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006 гг.) адмирал Владимир Валуев.

Как напоминает агентство, Рособоронэкспорт ранее заявил о готовности поставить иностранным заказчикам до 10 различных образцов малых и сверхмалых подводных лодок водоизмещением от 130 до 1 тыс. тонн. По словам заместителя генерального директора Рособоронэкспорта Игоря Севастьянова, рост интереса к малым и сверхмалым субмаринам отмечается в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

"Эти подводные лодки предназначены не для больших автономных переходов, а для ведения разведки, проникновения к объектам, представляющим интерес, в военно-морских базах и портах. Я считаю, что если спрос на международном рынке на них есть, то строить и продавать их надо. Это выгодно для России", – заявил "РИА Новости" В.Валуев.

По его словам, технология строительства малых и сверхмалых субмарин в РФ освоена, и она сравнительно несложная.

"Мы имели свои сверхмалые подлодки, но в 1990-х годах они были утилизированы", – отметил адмирал.

По его мнению, подлодки желательно продавать дружественным странам. При этом "тактико-технические характеристики экспортной продукции должны быть ниже, чем у тех образцов, которые производятся для ВМФ России. Мы всегда так делали, чтобы иметь преимущество", – подчеркнул в интервью "РИА Новости" В.Валуев.

"ВМФ России для защиты военно-морских баз от диверсионных сил и средств вероятного противника и обследования наших портовых объектов такие подводные лодки нужны. Достаточно было бы построить примерно по пять единиц для каждого из четырех флотов российского ВМФ – для наблюдения за подводной средой вблизи наших баз наряду с системой стационарного наблюдения и буями", – заключил В.Валуев.

Малые и сверхмалые подводные лодки предназначены, в основном, для выполнения специальных, в частности, разведывательных и диверсионных задач. Низкие уровни шумности и электромагнитных полей обеспечивают им малую заметность, отмечает агентство.