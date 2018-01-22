Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Вертолеты Ка-29 и Ка-27М после модернизации пополнили морскую авиацию ТОФ

23.01.2018 ТАСС 163 0
0
Понравилась новость?
 0
Ка-27ПЛ
Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ возвращается на аэродром Николаевка со стороны залива Петра Великого.
Источник: Личное

Экипажи вскоре начнут выполнять задачи на обновленной технике

ВЛАДИВОСТОК, 22 января. /ТАСС/. Авиационные базы Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье и на Камчатке приняли обновленные вертолеты Ка-29 и Ка-27М, которые прошли плановый ремонт и модернизацию. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня две авиационные базы морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированные в Приморье и на Камчатке, приняли в свой состав обновленные вертолеты Ка-29 и Ка-27М. Два вертолета Ка-29 и один вертолет Ка-27М прошли плановый средней ремонт и модернизацию на ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", после чего были доставлены в регионы базирования самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации, где прошли окончательную сборку", - сообщил Воскресенский.

Экипажи в ближайшее время начнут выполнять задачи по прямому предназначению на обновленной технике. В 2018 году морская авиация ТОФ получит еще несколько модернизированных вертолетов, отметил Воскресенский.

Ка-29 - корабельный транспортно-боевой вертолет, дальнейшее развитие вертолета Ка-27. Разработан в объединенном конструкторском бюро имени Н. И. Камова в начале 1980-х годов и предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты и их огневой поддержки, транспортировки различных грузов.
22.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-76
Ка-27
Ка-27М
Ка-29
Компании
КумАПП
Проекты
ТОФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.01 09:33
  • 247
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 23.01 09:01
  • 2
Существенный недостаток танка "Армата": что нужно исправить
  • 23.01 08:53
  • 3
Новая российская модульная платформа для малоразмерных космических аппаратов успешно испытана на орбите Земли
  • 23.01 08:51
  • 47
Создатель "Протонов" признал катастрофическое положение
  • 23.01 08:50
  • 126
С опозданием на 10 лет
  • 23.01 08:18
  • 18
В США предрекли крах "Роскосмоса"
  • 23.01 07:46
  • 6
Запущенная компанией Rocket Lab ракета не смогла выйти на орбиту
  • 23.01 06:59
  • 1
Итоги российской операции в Сирии: анализ западных аналитиков
  • 23.01 06:49
  • 446
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.01 06:25
  • 1
Армия США продолжает нести потери на дорогах Европы
  • 23.01 06:19
  • 1
США уличили Россию в сливе Китаю технологии РД-180
  • 23.01 06:05
  • 1
Путин изменил форму ответа на благодарность командира в армии
  • 23.01 03:34
  • 1
Морская авиация Тихоокеанского флота пополнилась модернизированными вертолетами Ка-29 и Ка-27М
  • 22.01 22:50
  • 1237
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.01 21:19
  • 8
"Массового гиперзвукового оружия не стоит ожидать"
другие обсуждаемые темы