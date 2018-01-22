Вертолеты Ка-29 и Ка-27М после модернизации пополнили морскую авиацию ТОФ
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Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ возвращается на аэродром Николаевка со стороны залива Петра Великого.
Источник: Личное
Экипажи вскоре начнут выполнять задачи на обновленной технике
ВЛАДИВОСТОК, 22 января. /ТАСС/. Авиационные базы Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье и на Камчатке приняли обновленные вертолеты Ка-29 и Ка-27М, которые прошли плановый ремонт и модернизацию. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
"Сегодня две авиационные базы морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированные в Приморье и на Камчатке, приняли в свой состав обновленные вертолеты Ка-29 и Ка-27М. Два вертолета Ка-29 и один вертолет Ка-27М прошли плановый средней ремонт и модернизацию на ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", после чего были доставлены в регионы базирования самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации, где прошли окончательную сборку", - сообщил Воскресенский.
Экипажи в ближайшее время начнут выполнять задачи по прямому предназначению на обновленной технике. В 2018 году морская авиация ТОФ получит еще несколько модернизированных вертолетов, отметил Воскресенский.
Ка-29 - корабельный транспортно-боевой вертолет, дальнейшее развитие вертолета Ка-27. Разработан в объединенном конструкторском бюро имени Н. И. Камова в начале 1980-х годов и предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты и их огневой поддержки, транспортировки различных грузов.
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22.01.2018
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