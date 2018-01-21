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Сирия: курдам удалось подбить "Леопард-2А4"

22.01.2018 Вестник Мордовии 281 0
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Фото: Отвага2004

Наступление турецких войск в рамках операции "Оливковая ветвь" натолкнулось на ожесточенное сопротивление. Курдские бойцы сообщают об уничтожении трех танков противника.

Фото: Отвага2004



В Сети появилось видео с кадрами атаки турецкого танка "Леопард-2А4". Оператор довольно-таки профессионально навел противотанковую ракету в уязвимую кормовую часть боевой машины. Однако, судя по опубликованным фотоматериалам, внешний ущерб танку был нанесен незначительный. Поэтому пока непонятно, осталась ли машина способной к выполнению боевых задач.

Военные эксперты отмечают, что туркам просто повезло - ракета, по всей видимости, попала в щель межу башней и крышей моторно-трансмиссионного отделения.

Фото: Отвага2004

Танки "Леопард-2А4" уже применялись в Сирии, где понесли существенные потери. Поэтому удивляет, что турецкие военные не сделали никаких выводов из случившегося, и бросили их в бой, не оборудовав дополнительной защитой.


Лев Романов
21.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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в открытом доступе
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Страны
Сирия
Турция
Продукция
Leopard-2

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