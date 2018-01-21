Сирия: курдам удалось подбить "Леопард-2А4"

Фото: Отвага2004

Наступление турецких войск в рамках операции "Оливковая ветвь" натолкнулось на ожесточенное сопротивление. Курдские бойцы сообщают об уничтожении трех танков противника.

Фото: Отвага2004

В Сети появилось видео с кадрами атаки турецкого танка "Леопард-2А4". Оператор довольно-таки профессионально навел противотанковую ракету в уязвимую кормовую часть боевой машины. Однако, судя по опубликованным фотоматериалам, внешний ущерб танку был нанесен незначительный. Поэтому пока непонятно, осталась ли машина способной к выполнению боевых задач.

Военные эксперты отмечают, что туркам просто повезло - ракета, по всей видимости, попала в щель межу башней и крышей моторно-трансмиссионного отделения.

Фото: Отвага2004

Танки "Леопард-2А4" уже применялись в Сирии, где понесли существенные потери. Поэтому удивляет, что турецкие военные не сделали никаких выводов из случившегося, и бросили их в бой, не оборудовав дополнительной защитой.

Лев Романов