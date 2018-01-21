Сирия: курдам удалось подбить "Леопард-2А4"
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Фото: Отвага2004
Наступление турецких войск в рамках операции "Оливковая ветвь" натолкнулось на ожесточенное сопротивление. Курдские бойцы сообщают об уничтожении трех танков противника.
Фото: Отвага2004
В Сети появилось видео с кадрами атаки турецкого танка "Леопард-2А4". Оператор довольно-таки профессионально навел противотанковую ракету в уязвимую кормовую часть боевой машины. Однако, судя по опубликованным фотоматериалам, внешний ущерб танку был нанесен незначительный. Поэтому пока непонятно, осталась ли машина способной к выполнению боевых задач.
Военные эксперты отмечают, что туркам просто повезло - ракета, по всей видимости, попала в щель межу башней и крышей моторно-трансмиссионного отделения.
Фото: Отвага2004
Танки "Леопард-2А4" уже применялись в Сирии, где понесли существенные потери. Поэтому удивляет, что турецкие военные не сделали никаких выводов из случившегося, и бросили их в бой, не оборудовав дополнительной защитой.
Лев Романов
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21.01.2018
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